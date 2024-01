Majo Aguilar defiende a su prima Ángela Aguilar tras comentar que es “25% argentina”

Las dos cantante confirmaron que tienen una buena relación como familia y no una rivalidad. (Instagram @Angelaguilar)

La polémica de Ángela Aguilar al considerarse 25% argentina continúa, esto tras el triunfo de la Selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Te puede interesar: AMLO críticó a Javier Milei y la derecha pero pidió una “resistencia pacífica” en Argentina | VIDEO

Tras esto, su prima Majo Aguilar demostró el cariño que siente por ella al defenderla ante la prensa por su comentario tras la finalización de la Copa del Mundo, en donde Lionel Messi fue la figura para el país de Argentina.

Y es que la polémica se revivió durante un encuentro con medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en donde se le preguntó a Majo Aguilar sobre las declaraciones de su tío Pepe Aguilar al defender a su hija Ángela Aguilar sobre ser argentina.

El cantante fue cuestionado sobre su nacionalidad y no tomó muy bien lo que sus seguidores le preguntaron. Crédito: YouTube Angélica Palacios Real

“Está complejo, porque, pues, ya se agarró mucho ese tema, ¿no? de que sí es mexicano, de que sí es argentino. Pues yo siempre he dicho que si conozco a alguien que es mexicano de corazón es él, la verdad y la charrería y todo lo que hace”, comentó al respecto sobre la transmisión en vivo de su tío.

Defiende a Ángela Aguilar

Por otro lado, señaló que ya pasó el tiempo de aquel comentario que hizo su prima Ángela Aguilar, por lo que pidió a los medios de comunicación que ya no sigan con ese tema.

El look hacía referencia a los colores de la máxima insignia de Argentina (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

“La neta creo que la le están buscando mucho, también ustedes, chicos, que si le rascan demasiado, no quiero hablar por ellos, pero sí, siempre he dicho que pura buena onda, saben qué, es muy difícil porque se sigue con ese tema, yo, estoy por mi cuenta y con mis cosas, ellos son muy mexicanos, quizá fue un comentario que ella hizo desatinado, pero yo he visto el amor que le tienen a nuestro país y no sé cuándo se vaya a soltar ese tema”.

Te puede interesar: Estos serán los cortes de cabello en tendencia durante 2024 para México

Cabe destacar que Ángela Aguilar nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos; sin embargo, tiene raíces mexicanas por sus abuelos paternos que son las leyendas Antonio Aguilar y Flor Silvestre; mientras que por parte de su madre sí tiene raíces argentinas por su abuela materna Eva Mendoza, que es originaria de Buenos Aires.