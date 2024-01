Descubre cómo jugar Five Nights at Freddy’s en TikTok

Five Nights at Freddy's llega a TikTok con una experiencia de juego única (Five Nights at Freddy's Movie)

Five Nights at Freddy’s, la exitosa saga de videojuegos, encontró un nuevo terreno de juego sorprendente: TikTok. La popularidad del juego ya era evidente antes del lanzamiento de la película en live action, pero con este nuevo desarrollo, la fiebre por este se volvió a desatarse.

Usuarios de TikTok informados que ahora es posible jugar directamente a través de la plataforma de videos, aunque no de la manera convencional. En lugar de ser compatible con videojuegos, TikTok ha incorporado la experiencia de juego mediante filtros especiales.

Estos filtros permiten a los usuarios sumergirse en el aterrador mundo de Five Nights at Freddy’s directamente desde la aplicación. Aunque algunos han señalado pequeñas fallas técnicas que podrían no estar presentes en consolas o computadoras, los jugadores han expresado que la experiencia general no decepciona.

Los aficionados ya pueden disfrutar del juego de terror a través de filtros especiales dentro de la plataforma de videos Crédito: Tiktok@rolass_fox

Así puedes jugar Five Nights at Freddy’s en TikTok

Para acceder al juego, los usuarios deben buscar el filtro correspondiente en la plataforma y activarlo, lo que demuestra una innovadora forma de interactuar con videojuegos desde redes sociales. Esta integración refleja un creciente interés en juegos accesibles en múltiples formatos y plataformas digitales.

Para disfrutar de Five Nights at Freddy’s en TikTok, los usuarios deben seguir algunos pasos sencillos:

Abrir la aplicación TikTok en su teléfono móvil.

Buscar “Five Nights at Freddy’s” en el buscador de filtros de TikTok.

Seleccionar el filtro de Five Nights at Freddy’s.

Sumergirse y jugar el videojuego directamente desde TikTok.

Usuarios de TikTok pueden ahora sumergirse en el juego de terror directamente desde la app con una nueva función innovadora Crédito: Tiktok@quiquis_craf

La noticia ha generado entusiasmo entre la comunidad de usuarios, quienes ahora expresan su deseo de que se creen filtros similares para otros juegos, como el icónico Doom. La revelación de que TikTok se ha convertido en un nuevo espacio de juego abre la puerta a posibilidades emocionantes para los fanáticos de los videojuegos.

Hasta el momento, los desarrolladores de Five Nights at Freddy’s no han emitido comentarios sobre la integración del juego en TikTok. A pesar de las incertidumbres sobre la permanencia de esta función en la plataforma, los usuarios han recomendado aprovechar la oportunidad para jugar en TikTok antes de cualquier eventualidad, ya que podría ser eliminado o prohibido en el futuro.