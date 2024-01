Vuelve el Operativo Diamante: Sandra Cuevas anuncia prohibición de franeleros en Cuauhtémoc

La alcaldesa de Cuauhtémoc irá contra franeleros y tiros clandestinos Crédito: X/@AlcCauhtemocMx

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, anunció que vuelve el Operativo Diamante, pero ahora remasterizado, debido a que buscará poner orden y aplicar la ley en toda la demarcación con el fin de recuperar los espacios públicos, además de garantizar la seguridad para los habitantes.

Durante una conferencia de prensa, la política capitalina anunció todos los nuevos proyectos que se enmarcan dentro de su operativos; sin embargo, el que más destacó fue la prohibición de los franeleros en las colonias Roma, Roma Sur, Condesa, Juárez, San Rafael, Doctores y Cuauhtémoc.

“A partir de hoy, vecinas y vecinos, así como cada una de las Direcciones Generales, les hado de su conocimiento la prohibición de franeleros en las colonias Roma, Roma Sur, Condesa, Juárez, San Rafael, Doctores y Cuauhtémoc”, anunció durante el lunes 1º de enero.

La sorpresa fue mayor debido a que se tratan de algunas de las colonias con más movimiento en toda la demarcación, debido a que es donde más se ubican casa-habitación, departamentos, mercados, así como oficinas.

La alcaldesa de Cuauhtémoc anunció la renovación de su alternativa para recuperar al espacio público (X/@SandraCuevas_)

Por otro lado, también detalló que habrá ajuste y supervisión las negocios de entretenimiento y esparcimiento para que cumplan con las normas de Protección Civil, especialmente en lo que concierne a los decibeles permitidos y las licencias para la venta de alcohol.

“Asimismo, iniciamos con el ajuste y supervisión a los antros, restaurantes, bares y demás negocios de entretenimiento y de esparcimiento para que cumplan con las normas de Protección Civil de los decibeles permitidos y que cuenten con las licencias para la venta de alcohol”, continuó.

Aunado a lo anterior, Cuevas Nieves aseveró que lugar o establecimiento que no cumpla con el papeleo en regla, tal como lo marca la ley de la Ciudad de México, va a ser clausurado.

En tercer lugar, anunció que el operativo también combatirá las obras fuera de la ley que se puedan estar realizando, por lo que si descubre que esto se está llevando a cabo en la Cuauhtémoc, entonces también se clausurará.

“En este Operativo Diamante Remasterizado, vamos a iniciar con la supervisión de obras, todas las obras. Obra que sea ilegal, obra que se va a clausurar”

La alcaldesa anunció el Operativo Diamante remasterizado (X/@SandraCuevas_)

Finalmente, detalló que se supervisará y aplicará la ley para que no existan los basureros clandestinos, pues indicó que se han registrado hasta 150 basureros al aire libre y culpó de esto a la presunta falta de cultura cívica de todos los que habitan o trabajan en la demarcación

“Absolutamente todos comprendan que las calles no son basureros clandestinos, a quien le guste vivir en la basura, que viva en la basura, pero no en la Cuauhtémoc”, fue el mensaje que mandó a las familias, vecinos, comerciantes, tianguistas y mercados.

Y es que reiteró que es una obligación mantener limpia la alcaldía, debido a que cada infante, perrito o adulto mayor merece pasar por una calle y que esté limpia, no sobre un montón de basura.

Sandra Cuevas anunció la creación de su partido político

Sandra Cuevas anunció la creación de su nuevo partido político (Cuartoscuro)

Tras su rompimiento con el Frente Amplio por México -hoy coalición Fuerza y Corazón por México-, Sandra Cuevas anunció que no se uniría al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y que, por el contrario, formaría un nuevo partido político.

De acuerdo a lo que anunció, el próximo 15 de enero presentará su proyecto de organización política, mientras que el lunes 22 definirá su futuro en la política, especialmente en el proceso electoral del 2024: “Mi cuadro soy yo (...) vamos a iniciar con lo que hemos construido estos dos años. Acuérdense que lo más importante de una organización política no son los cuadros, ¿para qué quiero esos cuadros? Quiero gente nueva, quiero jóvenes”.