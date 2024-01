Quién es Daniel Lajud, el mexicano que jugará la Copa Asiática de Naciones

Daniel Lajud fue convocado por Líbano para la Copa Asiática de Naciones 2024. Créditos: Daniel Lajud

Las oportunidades para los jóvenes son escasas en la Liga Mx por lo que muchos deben buscar refugio en la Liga de Expansión, situación que también termina por cerrarles las puertas de la Selección Mexicana ante la poca visibilidad que llegan a tener, eso le ocurrió a Daniel Lajud, un futbolista mexicano que tendrá la oportunidad de participar en la Copa Asiática de Naciones.

En la actualidad la doble nacionalidad en el futbol se ha convertido en una especie de fortuna, al brindarle una segunda oportunidad a los futbolistas que no son considerados en su país. Aunque también es un arma de doble filo, debido a que puede ponerlos entre la espada y la pared en caso de que tengan que elegir por la mejor opción para su futuro.

En el caso de México, los últimos años han tenido que optar por buscar el talento formado en otros países para vestir la camiseta debido a que la formación en la Liga Mx no es la adecuada. Y es que la mayoría de los equipos prefieren apostar por los extranjeros antes que los futbolistas formados en su cantera, lo que termina por truncar a muchos de ellos.

Aunque hay algunas excepciones en donde los jugadores pueden llegar al Tricolor desde las categorías inferiores, la realidad es que la falta de oportunidades orilla a muchos a buscar otras opciones para poder tener participación internacional, lo que acaba con una fuga de talentos, ese es el caso de Daniel Lajud, quien tuvo que buscar suerte en la Liga de Expansión y no volvió a ser convocado en la Selección Mexicana, en ninguna de sus categorías.

Ahora ha sido considerado por el entrenador Miodrag Radulovic de la Selección de Líbano para participar en la Copa Asiática de Naciones 2024, misma que se estará jugando en Qatar a partir del 12 de enero.

Quién es Daniel Lajud, delantero mexicano que jugará con Líbano

Daniel Lajud Martínez es un futbolista mexicano de 24 años, juega como extremo izquierdo para el conjunto Atlante en la Liga de Expansión Mx. El atacante nació en Veracruz, sin embargo, cuenta con ascendencia libanesa por lo que tiene la doble nacionalidad.

Fue formado por Monterrey, equipo con el que tuvo su debut en el Apertura 2018 anotando un gol en su primer duelo, pero esto no le sirvió de nada ya que no se le dieron más minutos. Dentro de su andar en la Liga Mx también estuvo en Querétaro y Puebla, aunque la situación no cambio, teniendo pocas oportunidad.

Ante los pocos minutos en los que fue considerado, tuvo que probar en la Liga de Expansión con Tampico Madero y posteriormente con la filial de Monterrey, Raya2. En 2022 fue fichado por Atlante, equipo con el que se mantiene hasta la actualidad.

Durante el Apertura 2023 jugó casi todos los encuentros con los Potros de Hierro, quienes llegaron hasta la final, misma que terminaron perdiendo ante Cancún. Daniel Lajud marcó seis goles y dio dos asistencias durante el pasado torneo.

Ha disputado 58 partidos con Atlante, consiguiendo 19 anotaciones y seis asistencias, siendo este el equipo con el que más ha logrado en su carrera, incluso ya tuvo la oportunidad de ser campeón en la Liga de Expansión.

El delantero mexicano tuvo la oportunidad de ser considerado en la Selección Mexicana Sub-20, pero no volvió a ser llamado, por lo que opto por su segunda nacionalidad, libanesa, en donde se le ha abierto el camino y tendrá la oportunidad de estar en la Copa Asiática de Naciones, en donde la escuadra de Líbano se encuentra en el Grupo A junto al anfitrión Qatar, China y Tayikistán.