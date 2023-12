La estrategia del EZLN para combatir al narco y la siembra de droga en Chiapas

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha anunciado una iniciativa para establecer un nuevo modelo de gestión de tierras recuperadas que promueve la colaboración sin distinción de afinidad política o social en Chiapas, así proteger el territorio y anexar a poblaciones asediadas por el narco.

Te puede interesar: Enfrentamiento donde quedó atrapado el cantante Julión Álvarez dejó tres muertos en Chiapas

Esta propuesta busca crear acuerdos entre comunidades zapatistas y aquellas alineadas con diferentes partidos políticos para trabajar colectivamente terrenos que suman más de 40 mil hectáreas en los municipios de Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano.

El plan establecido por el subcomandante Moisés implica que los pobladores gestionen estas tierras de forma colectiva, desligándose del concepto tradicional de propiedad, lo cual define como “una no propiedad de la tierra” o “tierra sin papeles”.

Te puede interesar: EZLN conmemora 30 años del “Inicio de la guerra contra el olvido”; llega caravana con más de 700 personas

“En resumen ésta es nuestra propuesta: establecer extensiones de la tierra recuperada como del común. Es decir, sin propiedad. Ni privada, ni ejidal, ni comunal, ni federal, ni estatal, ni empresarial, ni nada. Una no propiedad de la tierra. Como quien dice: “tierra sin papeles”. Entonces, en esas tierras que se van a definir, si preguntan de quién es ese terreno o quien es el propietario, pues se va a responder: “de nadie”, es decir “del común””, refiere el comunicado titulado Vigésima y Última Parte: El Común y la No Propiedad.

Simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional lanzan proclamas contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una marcha de protesta por la reciente ola de violencia que azota al estado mexicano de Chiapas, en donde siete indígenas fueron asesinados por paramilitares, en Ciudad de México el jueves 8 de junio de 2023. (AP Foto/Fernando Llano)

Según el comunicado, al preguntar por el propietario de estas tierras, la respuesta será ‘de nadie’, indicando una posesión comunal.

Te puede interesar: Cuánto dinero invertirá la DEA para combatir a Los Chapitos y al CJNG en 2024

La estrategia del EZLN se centra en el trabajo colaborativo en estos terrenos, siempre y cuando se respeten reglas claras como no cultivar drogas, no vender la tierra y negar el acceso a empresas e industrias, además de excluir a los paramilitares.

“Las reglas son sencillas: tiene que ser acuerdo entre los pobladores de una región. No cultivar drogas, no vender la tierra, no permitir la entrada de ninguna empresa o industria. Quedan excluidos los paramilitares. El producto del trabajo de esas tierras es de quienes la laboren en el tiempo acordado. No hay impuestos, ni pago de diezmos. Cada instalación que se construya queda para el siguiente grupo. Se llevan sólo el producto de su trabajo. Pero de todo esto ya iremos hablando más después”, dice el texto publicado el 20 de diciembre.

Esta noticia representa el esfuerzo del EZLN por consolidar una comunidad más inclusiva y autónoma que pueda enfrentar desafíos colectivos.

Ejército de Liberación Nacional (EZLN) (Fotos: Cuartoscuro)

El proceso requiere de un consenso entre todos los pobladores independientemente de su origen político o ideológico, evitando así la intervención de lo que el subcomandante Moisés denomina “malos gobiernos”, que hasta ahora han causado división y conflicto.

La iniciativa tiene como finalidad el bienestar comunitario, destinando las ganancias y beneficios al colectivo para apoyar en áreas como salud, educación y otras necesidades del pueblo.

“¿Qué cómo llegó en nuestra cabeza? Bueno, pues te platico. Vimos varias cosas. O sea que no sólo salió de una vez esta idea. Como que se juntaron y pues como que lo fuimos viendo parte por parte y ya luego todo junto”, explicaron los zapatistas.

Agregaron que “una fue, pues, la tormenta. Todo lo que se refiere a la inconformidad de la naturaleza. Su forma de protestar, cada vez más fuerte y cada vez más terrible. Porque decimos destrucción, pero muchas veces lo que pasa es que como que la naturaleza recupera un lugar. O que ataca las invasiones del sistema: las presas, por ejemplo. Lugares turísticos, por ejemplo, que se construyen sobre la muerte de las costas. Megaproyectos que hieren, lastiman la tierra. Entonces pues hay respuesta. A veces rápido responde, a veces tarda. Y el ser humano, bueno, lo que el sistema ha hecho con el ser humano es que está como pasmado. No reacciona. Aunque ve que viene la desgracia, que hay avisos, que hay alertas, pues sigue como si nada y, bueno, pues pasa lo que pasa. Dicen que tal desgracia fue sorpresiva. Pero resulta que ya lleva varios años de que se avisa que la destrucción de la naturaleza va a pasar a cobrar. La ciencia, no nosotros, lo analiza y lo demuestra. Nosotros, pues, como gente de la tierra lo vemos. Todo es inútil”.

El EZLN acusó al gobierno de Chiapas de tener vínculos con grupos criminales.(Cuartoscuro)

En el contexto de esta propuesta, la operativa en la tierra se dividirá en turnos y trabajos, determinados por la capacidad y disponibilidad de los participantes, con un esquema de ganancia colectiva.

Estos esfuerzos colectivos están concebidos para fortalecer la soberanía de los pueblos originarios y hacer frente a desafíos mayores, pudiendo adaptar y extender la idea a otros ámbitos de la vida comunitaria.

El comunicado concluye que esta visión compartida ya cuenta con un amplio respaldo entre las comunidades zapatistas y se ha practicado en algunas regiones desde hace años.