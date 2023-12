¿Tacaños extremos? Pareja tiene cita romántica en Costco a la luz de las velas y los critican en redes

(Captura de pantalla/Tiktok)

La fuente de sodas en Costco es un lugar muy popular, ya que cuenta con alimentos de comida rápida a precios económicos. Sin embargo, una pareja fue más allá y decidió tener una cita romántica con todo y velas en una de las mesas que suelen haber en estos lugares.

Como era de esperarse, el clip se viralizó, pero las reacciones en redes sociales no fueron las mejores.

¿Cómo fue la cita de los jóvenes?

Fue a través de TikTok donde la usuaria identificada como Ladi (@ladidadidaaaa) captó el momento en el que unos enamorados estaban degustando de sus alimentos.

Lo que llamó más la atención es que improvisaron una elegante mesa, pues colocaron un mantel largo blanco, pusieron un par de velas al centro de la mesa, hasta llevaron platos y una taza de porcelana para degustar de sus helados, pizzas y hotdogs.

(Captura de pantalla/Tiktok)

Aunque para algunos usuarios la idea pareció innovadora y tierna, otros no se quedaron con las ganas de criticarlos fervientemente. Incluso, ciertos internautas señalaron que fácilmente ese tipo de situaciones podría verse en programas como Tacaños extremos.

Y es que, este famoso show muestra testimonios de personas que tienen problemas para gastar dinero y llevan vidas muy limitadas para poder ahorrar al máximo.

“Parece un capítulo de tacaños extremos”. “Esto podría ser fácilmente un capitulo de The Office”. “No me sorprende la cita, me sorprende que ese costco esté vacío”, son algunas de las menciones.

Pero ahí no terminó todo, ya que otros usuarios de esta red social iniciaron un debate y señalaron que no podía ser “tacaña” esta cita, pues al menos en México, el costo de las membresías no era algo que cualquiera se pudiera permitir.

“Pero cómo? Si en México solo la clase alta puede costearse ir al Costco”. Costco no es para clase alta, hermose”, fueron algunos de los puntos encontrados.