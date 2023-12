La pentatleta Mariana Arceo desmiente amenazas contra su compañera Tamara Vega y exhibe pruebas | VIDEOS

Arceo con pruebas demostró que las declaraciones de Vega Arroyos son falsas. (Youtube: Mariana Arceo Gutiérrez)

Luego de las declaraciones que hizo la pentaleta mexicana Tamara Vega Arroyos de sufrir amenazas de muerte por su compañera Mariana Arceo Gutiérrez, ésta replicó con un video desmintiendo todas las declaraciones de su compañera.

Te puede interesar: Quién es Tamara Vega, la deportista olímpica que acusó a la atleta Mariana Arceo de amenazarla de muerte

En un video con duración de 25 minutos, la medallista de Pentatlón Moderno, Mariana Arceo desmintió las acusaciones en su contra por parte de su compañera Tamara Vega, en donde exhibió pruebas de que su entrenador y ella eran víctimas del acoso de la también pentatleta.

Según las palabras de Arceo Gutiérrez, no hizo amenazas de muerte a su compañera Tamara Vega durante el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno que se efectuó en agosto de este año en la Universidad de Bath en Inglaterra; incluso mostró un video en donde exhibe a las autoridades del lugar entrar a su habitación a altas horas de la noche.

Te puede interesar: La pentatleta olímpica Tamara Vega denunció amenazas de muerte por parte de su compañera Mariana Arceo

“Está siendo difícil para mí todo lo que está ocurriendo, por las acusaciones que se están haciendo hacia mi persona. Afortunadamente, tengo un angelote que ese día que ocurrió todo grabe y si efectivamente estaba muy alterada y angustiada por todo, fue la noche previa que estaba buscando la clasificación olímpica (París 2024) y ser campeona del mundo. Cabe aclarar que fue fui la única representante de América que estuvo en una semifinal y final de este certamen y alguien mandó, ya sabemos quién (Tamara Vega) mandó a la policía a mi cuarto a las 11 de la noche a ocasionar todo esto y lo único que yo quería era paz para dar mi mejor versión”, comentó Mariana Arceo para después mostrar el video donde miembros de seguridad interrumpen con agresividad en su habitación buscando a Sergio ‘N’, su entrenador.

El momento en que la seguridad de la Universidad de Beth llegan al cuarto de Arceo y no ven a Sergio 'N'. (Youtube: Mariana Arceo Gutiérrez)

Posteriormente, Mariana Arceo desmintió las declaraciones de Tamara Vega a la Revista Proceso de que su entrenador Sergio ‘N’ estaba en su habitación para ver su espada de esgrima, mostrando un video en el que efectivamente llega hablar con Tamas Vargas, gerente del de competencias Senior de la UIPM y mimbre del Comité Organizador del Mundial de Pentatlón Moderno.

Te puede interesar: Quién es Mariana Arceo, la pentatleta olímpica que amenazó supuestamente de muerte a Tamara Vega

“Como pueden ver en el video, Sergio (su entrenador) nunca estuvo, no hubo golpeteos con policías y cuando yo corto el video llegó con Tamas Vargas, el organizador que me explica que Sergio no podía estar como mi entrenador ni como espectador porque tiene un proceso legal en México. Yo le expliqué que eso no era cierto, que era una situación mediática que estaba generando esta atleta (Tamara Vega), llevaba Sergio todos sus documentos, que no existe ni una carpeta de procedimiento por la ley de México y al final me dijeron que iban a apoyar a la atleta (Tamara Vega) porque había hablado con la secretaría de la unión internacional y pues entre mujeres se apoyaron ante esta situación sin pruebas ni argumentos. Me entristece que esto pase en México y a nivel global”, agregó.

La pentatleta mostró un video en donde exhibe que jamás su entrenador estaba con ella en su cuarto de la Universidad de Beth, en donde se realizó la amenaza de muerte hacía su compañera Tamara Vega. Crédito: Youtube Mariana Arceo Gutiérrez

Mariana asegura que ella y Sergio no acosaron a Tamara Vega

Vega Arroyos en sus historias de redes sociales, había denunciado también que fue acosada por el equipo de su ex entrenador Sergio ‘N’ en un restaurante de comida rápida en Bath, en donde se puede ver a Mariana Arceo entre ellos; sin embargo, la atleta jalisciense explicó que en ningún momento acosaron a su compañera.

El momento en que graban tras encontrarse a Tamara Vega en una pizzería de Bath. (Youtube: Mariana Arceo Gutiérrez)

En la grabación mostrada por Arceo se ve a ella llegando al restaurante junto a su entrenador e incluso Tamara Vega al verlos los empieza a grabar, por lo que Mariana explicó lo siguiente:

“Hay una acusación que se me hace, que la estábamos siguiendo nosotros. Ganamos una medalla de bronce junto con otra compañera Mayan Oliver y fuimos a festejar un restaurante y afortunadamente tengo capturas del Google Maps y del Uber que tomamos y que nos llevó a la pizzería donde estaba ella y Tamara era quien nos estaba acosando realmente porque nosotros no la habíamos visto y cuando yo volteé les digo: ‘vamos a buscar mesa afuera porque nos estaba grabando’ y luego ingresamos porque nosotros estábamos muy contentos e íbamos a festejar mi medalla y desafortunadamente la única mesa que estaba desocupada era la que estaba al lado de ella y yo le dije a un entrenador que grabara para que no se fuera alternar nada y él grabó”, relató.

“Bath no es una ciudad grande, todos coincidimos en muchos lugares y desafortunadamente nos tocó coincidir y ella decidió generar este tipo de contenido que hasta la fecha se está publicando en dicha revista”, agregó Mariana Arceo, quien muestra videos publicados desde la cuenta de Fundación Tamara Vega, en donde aclara que están cortados y pegados.

“Y como ya pudieron ver, los videos están cortados, pegados y editados. Y todo esto para crear una historia, para compartirla en sus redes sociales y confundir a las personas, para qué se hablará mal de mi persona y los medios de comunicación, compartir una situación que no es real. Y quiero invitar a ella que si le hice algo, que la presenta y no lo hará porque no tiene las evidencias”, detalló.

La pentatleta en otro video exhibió con video los detalles de aquella ocasión que por casualidad se encontraron en un restaurante con Tamara Vega. Crédito: Youtube Mariana Arceo Gutiérrez

Tamara Vega humillaba a Mariana Arceo al grado de escupirle en la cara

La conversación que tuvo con el presidente de la Federación Mexicana de Pentatlón tras ser agredida por Tamata Vega. (Youtube: Mariana Arceo Gutiérrez)

Al hablar sobre las evidencias que tiene sobre Tamara Vega, la atleta de 29 años, Mariana Arceo reveló que ella ha sido víctima de abusos por parte de su compañera cuando comenzaba su carrera como pentatleta profesional. Dijo que en varias ocasiones, Vega Arroyo le escupió en la cara y hasta la golpeó

“Caso contrario al de ella, yo sí tengo evidencias de que ella si me ha estado afectando. No tengo pruebas del 2016 al 2019 en donde yo no era atleta olímpica y ella sí lo era. Ella me llegó a difamar, a humillar, a escupir y a golpear. La última vez fue en el campeonato del mundo de Pentatlón Moderno de 2022 en Alejandría en donde mi Federación gracias a dios le abrieron un espacio, pero ella se molestó porque estaba recién despierta y su acción fue golpearme y argumento porque estaba de malas porque tenía sueño y únicamente se le sancionó 90 días porque tenía relaciones con algunos diputados y la presidenta del comité olímpico mexicano, quien la respaldó en que no la sancionarán”, expresó Mariana Arceo, para posteriormente exhibir algunas capturas de pantalla de conversaciones con Juan Manzo, presidente de la Federación Mexicana de pentatlón Moderno.

La pentatleta presentó pruebas de cómo Tamara Vega la llegó a golpear y hasta escupir cuando comenzaba con su carrera deportiva Crédito: Youtube Mariana Arceo Gutiérrez

“Yo tengo buena relación con mi presidente de mi federación (Juan Manzo), él me conoce desde que yo inicié mi carrera deportiva y sé que ha visto entre la espada y la pared porque esta atleta (Tamara Vega) se hace la víctima con diputados y la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, y les vende una historia que no es real. Yo quisiera invitar a esos diputados que se pusieran un momento en mis zapatos y el daño que me están haciendo y en especial a mi entrenador Sergio N, que más de 20 años dedicados esto y de un día para otro una atleta mancha su imagen sin argumentos”, finalizó.