Qué son los Premios Esland, donde AMLO podría ser galardonado por Las Mañaneras

AMLO podría ser galardonado por ser uno de los mejores streamers del país

Desde que asumió al cargo como titular del Poder Ejecutivo en 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se fijó como objetivo informar diariamente a la ciudadanía sobre las acciones de su gobierno, al tiempo de atender temas coyunturales en tiempo real, por lo que para ello inauguró la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional la cual se ha ganado el apodo de La Mañanera, espacio que ha servido como uno de los vínculos más importantes entre el Gobierno de México, el pueblo y los medios de comunicación. Ahora, gracias a este espacio, el mandatario está por ser galardonado en Europa.

El fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no solo emite la conferencia que da, la mayoría de las veces desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, a través de la señal oficial del Poder Ejecutivo permitiendo que llegue a diversos canales de televisión abierta, sino que además se transmite en los canales oficiales de YouTube tanto del Gobierno Federal como del mismo presidente, convirtiéndolo así en un streamer más que es considerado por los organizadores de los Premios Esland, los cuales están por celebrar su tercera edición en Andorra.

Los premios antes mencionados se encargan de reconocer a todos los creadores de contenido de habla hispana, por lo que se considera a los ubicados en toda Latinoamérica, España y por supuesto el país que será el anfitrión de la gala de premiación que se llevará a cabo el próximo 17 de febrero del 2024.

Conferencias de AMLO, las más vistas de América Latina Credito: cuartoscuro

“Una gala de premios llena de contenido de primer nivel y muchas sorpresas, en la que se descubrirán los ganadores de esta tercera edición de los Premios ESLAND”, resalta la plataforma.

Por este motivo se consideró a AMLO

Los encargados de la premiación informaron que el mandatario mexicano fue considerado como uno de los creadores de contenido debido a que su conferencia de prensa alcanza grandes cantidades de audiencia diaria, dejándolo como el streamer más visto de América Latina y con ello, resultando en grandes posibilidades de recibir a presea.

Cabe destacar que el mandatario no se dedica a esta actividad como el resto de los creadores de contenido considerados; sin embargo, debido a los números que alcanza en su mensaje matutino, es que forma parte de la terna compartiendo créditos con: Spreen, originario de Argentina o bien el streamer Westcol, uno de los más influyentes de Colombia.

AMLO encabeza la lista de los más vistos en plataformas digitales Crédito: X @StreamsCharts

Cómo ver la premiación en México

Debido a que la gala de premiación se realizará en Europa, los organizadores confirmaron que habrá transmisión en vivo a través de la página oficial del evento, así como en las redes sociales oficiales del mismo.

En el caso de México, se dará inicio al mismo en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México del día antes mencionado, con la Alfombra Azul donde desfilarán los creadores de contenido considerados para esta tercera gala. Cabe decir que, debido a que el mandatario mexicano no es un streamer como tal, no se ha confirmado su participación, al igual que Presidencia no se ha pronunciado por el hecho de ser el más visto en plataformas digitales.

A pesar de lo anterior, la organización del evento celebró que el presidente de origen tabasqueño sea el más visto de América Latina por lo que sí se le hizo la invitación a que sea parte de la gala.

No se sabe si el presidente asistirá o no a la premiación en Andorra (Andrés Manuel López Obrador)

“Hay un streamer que este año no está entre los streamers normales, porque es un streamer diferente. Es un streamer mexicano, y es un streamer que desde la organización tenemos la duda de si debe de estar nominado o no a los Esland porque sus estadísticas, sus números y todo lo que hace en directo, lo respalda. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que al presidente de México”, dijeron los organizadores del evento.