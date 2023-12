¿Qué dice ‘Elovrga’?, el electrocorrido por encargo de ‘El Nini’, exjefe de seguridad de ‘Los Chapitos’

'Elovrga', el electrocorrido por encargo de 'El Nini' (Infobae)

El electrocorrido, ‘Elovrga’ de Grupo Marca Registrada, Álex Favela y Joaquín Medina, ha sido uno de los más populares en los antros y centros nocturnos de Sinaloa, pero lo que pocos conocían es que podría ser otro tema por encargo del exjefe de seguridad de ‘Los Chapitos’, Néstor Isidro Pérez Salas, ‘El Nini’.

‘El 09′, quien es considerado como un ‘narcoinfluencer’ debido a la gran cantidad de corridos que ha encargado, en poco tiempo adquirió poder dentro del Cártel de Sinaloa, lo que habría llevado a que las autoridades lo tuvieran en su radar y lo detuvieran el 22 de noviembre.

El tema de los dos artistas y el grupo musical tiene muchas similitudes con otras canciones que ha encargado Néstor, quien fue protagonista en ‘La People’, de Peso Pluma y Tito Doble P.

“Trae tostón arriba del Convoy, las babys y el alcohol, ya me pegué un jalón, pues es lo ver.., la mota en su entrepierna, me dio su vape de menta”, comienza el tema de Grupo Marca Registrada.

Una de las referencias más claras es cuando mencionan “botitas Dior pal´ jale”, que se menciona en los dos temas, siendo una indumentaria que caracteriza a ‘El Chicken Little’ cuando anda en operativos, según algunos otros narcocorridos que tienen su aprobación.

'El Nini' fue trasladado a la CDMX para el inicio de su proceso judicial. (CUARTOSCURO)

“Botitas de Dior pa’l jale y una Scar que jale, con cuernos y fales, dólar los costales, yo ando bien entra’o, el radio trae paga’o, marina se hace a un la’o, si me ven bien montado”, continúa el tema con algunas referencias similares a una canción de Peso Pluma.

‘Tostones’, se refiera a la Browning M2, mejor conocida como Calibre 50, que son utilizadas arriba de una camioneta, tal y como se vio en el primer ‘Culiacanazo’ que traían una similar arriba de una unidad de redilas.

“Los jueves hay dos por uno en la ciudad de aquí soy a punta de tostones se van, tiernera en las botitas Dior, una scar, bien fresco, así nomás”, se escucha en un fragmento de la canción de ‘La Doble P’.

Desde el blindaje artesanal hasta el armamento utilizado para salir a calles de Culiacán, son algunos de los objetos que menciona la canción, según declaraciones del canal de YouTube DJ Roliz, que siempre ha analizado diversos corridos de nueva generación

“Ando tras de ti, pues me gusta tu silueta, traigo el cuerno tercia’o, por si traen la metralleta, blindaje artesanal es el que trae la camioneta, un pase de lavada, bien trabada, trae la jeta... Ey y saben que me respetan, si llego pa’l antro, la’ botellas se revientan, me llevo a 2, 3 morras directito al Cinco Letras, Ey, directito al Cinco Letras”, sigue al mencionar algunos de los armamentos que utiliza en sus operativos.

'La Plebada del 09', el narcocorrido de 'El Nini' (Infobae)

‘La plebada de ‘El 09′’, la otra canción de Marca Registrada por encargo de ‘El Nini’

Con solo escuchar el nombre es claro que es un corrido por encargo de ‘El Baby’, quien es conocido por dicha clave e incluso escuchando su letra menciona su alias principal, con el que era buscado por las autoridades.

“A la orden del señor Archivaldo, por Nini van todos comandados, por la plaza siempre ruleteando, la tenemos que cuidar”, se escucha en la melodía.

Grupo Marca Registrada ya tenían como cliente a Pérez Salas, por lo que es posible que hace unos meses les hiciera ese encargo que como es costumbre se popularizó entre el movimiento bélico.