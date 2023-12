Sentencian a la esposa de ‘El Mencho’ a cinco años de prisión por lavado de dinero

Se determinó que entre 2015 y 2016, Rosalinda ocultó movimientos en una cuenta bancaria relacionado con un autolavado de Zapopan (Foto: Archivo)

Debido a delitos relacionados con lavado de dinero, Rosalinda González Valencia —esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias’ El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— fue sentenciada a cinco años de prisión.

Lo anterior luego de que Guillermina Matías Garduño, jueza del Centro de Justicia Penal Federal en Xochitepec, Morelos, determinara que Rosalinda ocultó movimientos financieros entre 2015 y 2016 en una cuenta bancaria relacionada con un autolavado, cuya sede se encontraba en Puerto Vallarta, Jalisco, según reportes de MVS Noticias.

De acuerdo con el abogado de Rosalinda, Víctor Francisco Beltrán, la esposa de ‘El Mencho’ fue sentenciada por no haber acreditado la procedencia legal de 75 mil pesos en una cuenta que está a nombre de su hija Jessica Johana Oseguera González.

Se informó que su defensa apeló la sentencia ante un Tribunal de Apelación de Morelos (estado donde se encuentra recluida), debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no la acusaba de ocultar dichos fondos, sino solamente de adquirirlos y transferirlos.

Rosalinda González Valencia permanecía en un penal femenil de Morelos (Foto: Policía Federal)

“No se demostró que la señora pertenezca a un grupo de la delincuencia organizada. No se demostró que haya operado con recursos de procedencia ilícita. No se demostró que haya lavado dinero y no se demostró que haya manipulado las cuentas bancarias”, señaló su abogado.

Reportes periodísticos indican que Rosalinda estuvo presente en la audiencia y mostró inconformidad por la sentencia recibida, ya que supuestamente no se valoraron todos los elementos de prueba que sus abogados contemplaban.

El pasado 19 de julio, ‘La Jefa’ —como también es conocida González Valencia— redactó un escrito que envió a la FGR. Esto con la finalidad de que solicitara a la Guardia Nacional que le realizaran una “evaluación de riesgos procesales” y así le retiraran la medida de prisión justificada.

Aunque Rosalinda presentó un amparo en agosto ante el juez Noveno de Distrito de Morelos, Guillermo Amaro Correa, las autoridades judiciales desecharon su demanda. Fue así como la esposa de ‘El Mencho’ tuvo que permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil Morelos” en Coatlán del Río, Morelos, donde ha estado reclusa desde noviembre de 2021.

Estados Unidos sumó a los hermanos González Valencia en su lista "negra" del narcotráfico, incluida Rosalinda (Foto: OFAC)

La primera vez que detuvieron a Rosalinda fue en mayo de 2018. Su arresto fue realizado por personal de la Secretaría de Marina (Semar) en Zapopan, Jalisco, el principal bastión del “cártel de las cuatro letras”.

Luego de ser ingresada en el penal federal femenil de Morelos, le dictaron prisión preventiva justificada como medida cautelar. Sin embargo, gracias a que pagó una fianza de 1.5 millones de pesos, para el mes de septiembre ya había recobrado su libertad.

En noviembre de 2021, Rosalinda fue reaprehendida debido a que no se presentó de manera periódica en el centro de justicia de Cuernavaca como se había establecido.