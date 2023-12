Boda sin niños: frases educadas para colocar en la invitación de tu evento

Muchas parejas preferirían no tener niñas y niños en su boda (Imagen ilustrativa Infobae)

La boda es el día más especial para las parejas que deciden casarse, se cuidan todos los detalles con el objetivo de que sea realmente memorable, pero en ocasiones las niñas y niños no están contemplados en el plan, así que deciden hacer el evento exclusivo para adultos.

Ya sea porque el evento tiene alberca, se dará alcohol, habrá show con fuego y otros elementos peligrosos; porque no hubo presupuesto para acondicionar un espacio infantil dentro de la boda o porque simplemente hay gente que no desea ver a niños corriendo en la pista de baile, los novios se enfrentan a un gran dilema:

¿Cómo decirles a sus invitados que no lleven niños a la boda sin que las amistades y familiares se ofendan?

Los sitios especializados como Bodas han creado frases para colocar en la invitación y señalar que los niños no están invitados, pero sin que la aclaración suene grosera, a continuación se enlistan algunas:

“Esperamos contar con su presencia en la boda y a los niños les deseamos dulces sueños en casa”

“Para nosotros, (nombre del novio) y (nombre de la novia), es importante que sólo asistan adultos a la boda”

Deserles dulces sueños a los niños durante la celebración es una forma sutil de dejar en claro que no están invitados (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ceremonia y recepción únicamente para adultos”

“Agradeceremos que sólo los adultos de la familia nos hagan compañía en este día especial”

“Decidimos que nuestra boda será un evento sólo para adultos, esperamos que puedan comprender”

En general, se recomienda evitar escribir cosas demasiado directas como: “No traigas a tus hijos”, “No quiero ver a tus hijos en mi boda”, “Prohibido venir con niños”, “Evítanos la pena de negarte la entrada al salón si traes niños”, “Te quedas fuera si traes niños” o “Absténganse de venir con niños”.

Estas son otras estrategias para informar que no quieres niñas o niños en tu boda:

Personalizar la invitación y no dirigirla a la familia, si no únicamente a los adultos. Por ejemplo: “Señor Víctor Gálvez y Ángela Rodríguez, con gusto les invitamos a celebrar nuestra unión matrimonial...”

Una estrategia podría ser responsabilizar al lugar de la fiesta por la prohibición y colocar frases como “Por razones de seguridad en el salón, no podemos extender la invitación a los niños” o “El lugar tiene decoraciones que resultan peligrosas para niños, por lo que en esta ocasión el evento es sólo para adultos”.

Algunos sitios especializados recomiendan no dar demasiadas explicaciones sobre la restricción de boda sin niños (Imagen ilustrativa Infobae)

Control de boletos: una manera sutil de evitar que los niños acudan a la boda es entregar únicamente los boletos suficientes para los adultos de cada familia, personalizarlos con el nombre y explicar que no son transferibles.

El sitio web Fincas Olimpar también recomienda que esta aclaración se puede hacer por vía telefónica o en chat privado de redes sociales, pero únicamente si deseas explicar las razones por las que decidiste hacer el evento exclusivo para adultos. La misma página aconseja evitar confrontaciones, ser firme en la desición, no ofrecer demasiadas explicaciones y enfocar la energía en el entusiasmo por la celebración.

De igual forma, se sugiere usar frases humorísticas sólo con los invitados de mayor confianza, pues las personas podrían sentirse heridas. Algunos ejemplos son:

“Queremos que pases una increíble noche ¡Deja a los niños en casa!”

“Vuelvan al momento en que disfrutaban como pareja y no como padres, sólo adultos invitados”

“Disfruta sin preocupaciones y baila en lugar de corretear niños, invitación sólo para adultos”

Razones para tener boda sin niños

Explicar que no quieres niños en tu boda sólo porque no te gustan o tu y tu pareja no planean tener hijos puede ser demasiado rudo para algunas personas, causando que se enojen y ofendan.

Las celebraciones como las bodas suelen ser un lugar inadecuado para niños - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su lugar puedes dar razones válidas por las que las infancias no se la pasarían bien, puede ser el ambiente nocturno en caso de que la fiesta sea muy tarde, mencionar que habrá algún espectáculo con fuego o decoraciones puntiagudas, señalar que es una buena oportunidad de vivir un momento en pareja o recordar que las niñas y niños llegan a aburrirse en fiestas que no son infantiles.

Recientemente una pareja fue impedida de ingresar a una boda en Querétaro con su hijo debido a una cláusula de ‘boda sin niños’ y generó polémica.