Pareja es rechazada de una boda por llevar a su hijo a la fiesta; la invitación decía “SIN NIÑOS” | VIDEO

“No es mi boda y hasta coraje me dio de que siempre hay un aferrado que quiere hacer su santa voluntad, como si fuera su fiesta y no respeta las reglas”

“Yo tengo 3 hijas y aunque me digan: con niños NO las llevo que flojera andar cuidando chamacos a esas horas”

“O sea, si ellos no tuvieron que ir con niños, pero tampoco los deberían botar, tal vez no tenían donde dejar los niños”

“Yo por eso no voy a esas invitaciones. No tengo red de apoyo, así que si mis hijos no están invitados, pues no vamos y ya”