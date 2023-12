“A puño limpio”: Así es la peculiar manera de romper piñatas en Yucatán que ha generado sorpresa

Mucha gente se sorprendió con la forma en que se rompen las piñatas en Yucatán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los cumpleaños en fiestas infantiles, las posadas son otra festividad en la que se rompen piñatas, en México incluso hay una canción que se canta mientras alguna persona intenta quebrarla para que todos los dulces caigan al piso.

Sin embargo, esta tradición no es igual en todos los estados de México, prueba de ello es que hay mucha gente que está sorprendida en redes sociales porque en Yucatán no se usa un palo, si no que la piñata se golpea directamente con los puños.

En Yucatán los niños y niñas se colocan una bolsa en las manos y cuando llega su turno de pegarle a la piñata, usan la fuerza de sus brazos para dañarla hasta romperla.

La bolsa de plástico que se colocan en una o en ambas manos tiene doble función, lo primordial es proteger un poco la piel para no rasguñarse al momento de pegar y también sirven para el momento en que los dulces y la fruta caen al piso, pues ya no tienen que guardar su botín entre la ropa, si no que lo pueden ir agarrando con la bolsa y al final únicamente voltearla y sacar la mano para que los dulces ya estén empaquetados.

Las piñatas en Yucatán se rompen con las manos (Captura de pantalla X/@map_mexico)

En otros lugares el país, lo más común es usar un palo para pegarle a la piñata mientras se canta “Dale, dale, dale no pierdas el tino... porque si lo pierdes, pierdes el camino”, por lo que cada cierto tiempo la sorpresa revive entre los internautas.

A través de diversos TikToks y publicaciones en X (antes Twitter), mucha gente ha descubierto que el divertido momento en que se parte la piñata es diferente en Yucatán.

Las mañanitas Yucatecas

De igual forma, también la canción dedicada a la festejada o el festejado es muy diferente a la que se canta y que comienza con “Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por ser día de tu Santo de las cantamos aquí”.

En Yucatán se canta "En un día feliz" (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través del tiempo, las personas que viven en Yucatán han ido celebrando sus cumpleaños cantando En un día feliz. Esta es la letra de las mañanitas Yucatecas, las cuales se entonan de forma muy similar al Happy Birthday:

“En un día feliz, un niñito nació, que se llama (nombre del festejado o festejada) y que sea feliz, al partir su pastel, un deseo pidió, que se cumpa el deseo y que sea feliz”

Cabe señalar que es muy probable que cada familia tenga su propia forma de celebrar y que con el paso de los años algunas personas sigan otro tipo de costumbres como partir la piñata con un palo o cantar las tradicionales mañanitas, pero es un hecho que mucha gente en Yucatán festeja de esta forma.

Qué significan las piñatas

Las piñatas tradicionales eran de barro (Subsecretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México)

La piñata tiene un origen mezclado entre las culturas indígenas y españolas, introducida por evangelizadores en 1586 para celebrar las “misas de aguinaldo”, actualmente conocidas como posadas.

Originalmente estaban hechas de barro y rellenadas de frutas y dulces, actualmente se confeccionan con cartón y papel de china, pero son rellenadas por lo general con dulces, manteniendo los tradicionales siete picos que representan los pecados capitales. En el contexto religioso, la piñata simboliza la lucha contra las tentaciones y el triunfo de la virtud, reflejado en el acto de golpearla hasta liberar las bendiciones que guarda en su interior.

Cada aspecto de la piñata posee un significado: los coloridos papeles representan las tentaciones efímeras, el palo es la virtud que combate el mal, y el contenido es visto como las riquezas celestiales que caen sobre los fieles. Además, la tradición de vendar los ojos y girar en círculos antes de golpear la piñata hace alusión a la fe ciega y la vida de Jesucristo, con una vuelta por cada año de su vida, sumando 33 en total. De este modo, las piñatas se presentan no sólo como entretenimiento, sino como una enseñanza de valores y fe.