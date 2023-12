“¡Mi primera chamba!”: conductora del clima se equivoca en plena transmisión EN VIVO; video se hace viral

Conductora del clima se equivoca en plena transmisión en vivo Captura: TikTok/ @multimediostv

Jacky Ainley, conocida por su participación como presentadora del clima en Multimedios, se convirtió en la sensación de las redes luego de un desliz en plena transmisión en vivo, un momento que rápidamente se volvió viral y quedó grabado para la posteridad.

El desafortunado incidente tuvo lugar durante la emisión del programa Telediario de Multimedios Televisión el pasado viernes 22 de diciembre. Jacky, encargada de informar el pronóstico del clima para el fin de semana, se vio envuelta en una situación inesperada que desató toda una ola de reacciones en redes sociales.

El momento que causó sensación ocurrió al hablar sobre el pronóstico del clima para Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Mientras intentaba detallar los cambios esperados en la zona, un pequeño traspié la llevó a titubear en vivo, llegando a un punto en el que aparentemente se enredó en sus propias explicaciones, provocando la reacción que se hizo viral.

Jacky Ainley es originaria de Monterrey, Nuevo León, pero ahora tiene fama nacional debido a un momentos en Multimedios que le ha dado la vuelta a todo internet

Ante la dificultad para expresarse, la presentadora no pudo contener su frustración y, en un gesto espontáneo, abandonó la escena con una frase sincera y sorpresiva que rápidamente se propagó en las redes: “Ay no, me la mam*, ch*ngada m*dre”.

El video del momento no tardó en difundirse por todas las plataformas digitales, convirtiéndose en tema de conversación y generando múltiples reacciones entre los internautas. Incluso la cuenta oficial de Multimedios en TikTok se sumó a la tendencia al compartir el video junto a la canción viral ‘Mi Primera Chamba’.

Para aquellos que se preguntan quién es esta carismática presentadora, Jacky Ainley se autodenomina “la chica del clima” en sus redes sociales y es una colaboradora destacada en Multimedios, donde tiene segmentos durante los fines de semana en el Canal 6.

¿Quién es Jacky Ainley? La famosa presentadora del clima que es viral en TikTok

Conductora del clima se equivoca en plena transmisión en vivo

Originaria de Monterrey, Nuevo León, Ainley tiene una historia previa en el ámbito deportivo, siendo porrista de “La Pandilla” del club de fútbol Rayados de Monterrey, y conserva en su cuenta de Instagram recuerdos de sus actuaciones junto al equipo en el 2018, además de compartir detalles sobre su vida cotidiana, desde sus atuendos y rutinas de ejercicio hasta aspectos de su maquillaje y peinado.

El desliz en vivo de esta reconocida presentadora ha dejado una huella en las redes sociales, convirtiéndola en un fenómeno viral y demostrando la autenticidad que la caracteriza más allá de su rol en pantalla. La ahora famosa chica del clima no se ha pronunciado al respecto.