Quién es Mr. Hillman, influencer que acusó a Melissa Mejía de embarazarse de otro hombre y engañarlo

El empresario descubrió que su prometida llevaba engañándolo mucho tiempo Credito IG@adriangarzavzz

Hace unas horas, Adrián Garza, un famoso influencer mejor conocido como Mr. Hillman y empresario originario de Monterrey reveló en sus redes sociales haber sido víctima de engaños constantes por parte de su hasta entonces prometida, Melissa Mejía, quien también es creadora de contenido.

Te puede interesar: De la selva a TikTok: los migrantes que se vuelven influentes de redes sociales

A través de varias publicaciones en redes sociales, el creador de la marca Hillman Eyewear expuso a Mejía e incluso la acusó de haber llegado a un nivel de traición inimaginable y haberlo lastimado a tal punto de ocasionarte urticaria por la ansiedad.

Y es que según Mr. Hillman, descubrió que su novia Mejía lo estaba engañando con otro hombre y que además de todo, le había mentido con respecto al hijo que supuestamente ambos esperaban. Aparentemente, la creadora de contenido le hizo creer que estaba embarazada de él, pero la realidad era que el padre del bebé era otra persona.

Te puede interesar: La crisis de imagen de Chiara Ferragni, la influencer ‘perfecta’ que ha perdido 85.000 seguidores en una semana

En historias de Instagram, Adrián Garza confesó que descubrió la infidelidad y se dio cuenta el poco amor propio que tenía. “No me es nada fácil reconocer cómo me deje de querer a mí mismo, caer en ese ped* de estar todo el tiempo, así como perrito necesitado de amor”.

Melissa Mejía se habría embarazado de este hombre

@adriangarzavzz

El regiomontano, además, contó que ya llevaba un tiempo sospechando pues ella tenía ciertas actitudes sospechosas. La parte más dolorosa de todo lo que supuestamente vivió el empresario fue darse cuenta que el hijo que ella esperaba no era de él, siendo que cuando recibió la “buena noticia” sobre el embarazo, había sido uno de los momentos más felices de su vida.

Te puede interesar: Congreso aprueba que influencers y negocios no sean obligados a colocar su RUC en publicidad digital

“Se embarazó de él y me dijo que era mío. No se imaginan de la infinidad de cosas que me acabo de enterar, estaba con un monstruo”, dijo. De igual forma, compartió una foto de la prueba positiva de embarazo y escribió: “De los momentos que creí que serían los más felices de mi vida se convirtió en uno de los más oscuros”.

Horas después de que estallara la bomba y de que se volvieran ambos influencers tendencia en X, antes Twitter y otras redes sociales, el empresario subió una serie de videos a su cuenta de Instagram para aclarar que lo que ocurrió le ha traído serios problemas de salud, e incluso compartió fotografías de la piel de su espalda, bastante lastimada, esto por la urticaria que le ha provocado el estrés y la ansiedad derivada de su triste descubrimiento.

El empresario descubrió que su prometida llevaba engañándolo mucho tiempo Credito IG@adriangarzavzz

El hombre que supuestamente es el verdadero padre del hijo de Melissa Mejía fue etiquetado en las historia que subió Mr. Hillman y responde al nombre de Clemente Lozano. Se sabe muy poco de él pues luego de que todo saliera a la luz puso sus redes sociales en privado.

Finalmente, el empresario anunció en sus redes sociales que ya no quiere hablar más de ella ni de la infidelidad y que piensa enfocarse más en su salud mental y en los seres queridos que lo rodean.

Quiénes son Mr. Hillman Y Melissa Mejía

Adrián Garza, mejor conocido como Mr. Hillman, es un influencer famoso por su ser dueño de la marca Hillman Eyewar, especializada en la venta de lentes y anteojos. Tiene 28 años y es un apasionado de las redes sociales y de la mercadotecnia.

A través de internet, el originario de Monterrey documenta su vida diaria, así como contenidos de estilo de vida como viajes y moda.

Por otro lado, Melissa Mejía es también creadora de contenido originaria de Saltillo. Actualmente, sus redes sociales han sido cerradas a raíz del escándalo. No obstante, avisó que en su momento contará “su propia versión” de lo sucedido con Mr. Hillman, a quien además acusó de maltrato.