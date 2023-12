Yeri Mua será la invitada especial de Dani Flow en su gira por México

Yeri Mua se presentará con Dani Flow Foto: Instagram/@yerimua

La influencer y cantante Yeri Mua será la encargada de abrir los conciertos de Dani Flow, mejor conocido como El Rey del Morbo, la originaria de Veracruz interpretará éxitos como Chupón, Acuérdate y Con To.

Te puede interesar: Dani Flow refrenda su apoyo a las mujeres trans: “También son parte de la sociedad mexicana” |VIDEO

Dani Flow y Yeri Mua ya han lanzado varias colaboraciones juntos y esta no sería la primera vez en que se presentan en el mismo lugar, pues los dos se unieron a El Malilla para amenizar una posada en Puebla el pasado 15 de diciembre.

“@yerimua la que trae los chakales por detrás llegará con su línea del perreo pa’ abrir las noches de #ElReyDelMorboTour”, se pudo leer por parte de Ocesa en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Yeri Mua es la invitada especial de Dani Flow (X/@ocesa_total)

El reggaetonero Dani Flow se presentará en tres ciudades hacia marzo de 2024, por el momento no se ha descartado la posibilidad de que abra más fechas. Este es el calendario de El Rey del Morbo tour.

Te puede interesar: Aleks Syntek denunció cantando que nunca le pagaron por el tema de un famoso comercial de cátsup

14 de marzo del 2024

Ciudad de México (CDMX) - Pepsi Center WTC

Te puede interesar: Dani Flow anuncia gira por México: boletos, precios, fechas, sedes, preventa y todo sobre sus conciertos

15 de marzo del 2024

Guadalajara (GDL) - Auditorio Telmex

16 de marzo del 2024

Monterrey (MTY) - Auditorio Citibanamex

Por el momento, la creadora de contenido sobre maquillaje y belleza aún no ha hecho algún comentario al respecto, pero seguramente conforme se acerquen los eventos publicará detalles sobre su presentación como invitada de Dani Flow.

La venta de boletos para ver a Dani Flow será el 22 de diciembre a las 11:00 horas, pero en esta ocasión no se tiene planeada una preventa para los clientes de algún banco en específico. Algunas recomendaciones para comprar boletos en Ticketmaster son las siguientes:

El cantante mexicano es conocido como El Rey del Morbo (Foto: Cortesía)

Tener a la mano la tarjeta bancaria

Procurar haber iniciado sesión para no perder tiempo

Ingresar al menos 30 minutos antes al sitio para acceder a la sala de espera y luego a la fila virtual, la cual se abre 15 minutos antes

Quién es Yeri Mua

La cantante e influencer es originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, cumplió 22 años el 17 de diciembre y suele estar envuelta en polémicas, pues recientemente se viralizó que reprobó todas las materias en la universidad y también recibió toda clase de críticias por comparar un huipil artesanal con la “jerga de la abuela”.

Una promotora cultural se dijo indignada por la forma en que la influencer se refirió a la prenda Crédito: TikTok/@luzvaldezmx

Sin embargo, en el mes de noviembre su música fue más escuchada que la de Kenia Os, una cantante que se terminó convirtiendo en la mexicana con más escuchas en Spotify.

Actualmente Yeri Mua está estudiando en la Universidad del Valle de México (UVM) de Veracruz, ella ha sorprendido a sus compañeros con sus impresionantes atuendos, pero también despertó críticas por su forma de vestir. A manera de respuesta, la influencer dijo que precisamente había elegido esa escuela para no tener que lidiar con códigos de etiqueta.

“Cuando yo me inscribí a la universidad, lo primero que pregunté fue ‘¿Puedo ir vestida como yo quiera?’’ y ¿Qué crees que me dijeron? ‘Sí, no hay reglas sobre la vestimenta’ y dije ‘Ya está, no voy a tener problemas en la escuela por mi forma de vestir, yo quería ir vestida, maquillada y con mis piercings y mis tatuajes como yo quisiera”.

Aunque en sus redes sociales ella ya externó que no hablará más sobre su vida privada, casi a finales de 2023 comenzó a tener una amistad muy cercana con Cry, se trata de un streamer español quien se convirtió en uno de sus mejores amigos. A pesar de que no son pareja, mucha gente llegó a crear un “shippeo”, esta relación comenzó porque el joven creaba videos criticándola.