Elote navideño: en dónde venden el alimento en forma de árbol de Navidad

Crearon al elote navideño en la CDMX Créditos: (Facebook/Elotes y Esquites los de portales)

Uno de los alimentos que no pueden faltar en la dieta de ningún mexicano son los elotes, pues no hay quien se resista a uno preparado con mayonesa, limón y su chile en polvo, pero eso no es todo, ya que hay personas a las que les gusta hacer nuevas creaciones, como quien recientemente agregó al menú al elote navideño.

Así es, un popular establecimiento de elotes lanzó a la venta su versión navideña, el cual debido a la forma de la mazorca similar a la de un árbol, y a base de condimentos se le da un parecido a los que se adornan en los hogares con la llegada de la Navidad.

Los creadores de este peculiar platillo son Elotes y Esquites los de Portales, quienes por medio de su página oficial de Facebook han compartido fotografías para promocionar este exótico elote.

Los elotes son un platillo muy popular en México Foto: Cuartoscuro

¿En dónde se puede comprar el elote navideño?

Para poder probar esta peculiar presentación de elote se debe acudir al Mercado de la colonia Portales, el cual se ubica en la calle 5 de febrero y la calzada Santa Cruz, en la colonia Portales Norte, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

La preparación de este elote es como cualquier otro, pues se han difundido en redes sociales varios videos de cómo lo hacen, y consta de la aplicación de mayonesa y queso de color verde, pero las esferas no pueden faltar, por lo que también se le añaden pedazos de queso de color rojo, azul y amarillo.

Elotes y Esquites los de Portales son los creadores del elote navideño (Facebook/Elotes y Esquites los de portales)

Este tipo de elotes se puede comprar por la cantidad de 40 pesos, pero eso no es todo lo que puedes comprar en este establecimiento ya que cuentan hasta con un menú para que cada uno de los asistentes puedan probar lo que más se les antoje, algunas de las especialidades que ofrecen son: elotes revolcados, doriesquites, patita con esquites y elotes asados.

¿Cuándo se comenzó a consumir el elote y los esquites en México?

El maíz ha sido desde hace muchos años la base de la alimentación de los mexicanos, pues sirve para elaborar una gran cantidad de alimentos. Su consumo inició con las culturas prehispánicas, siendo el chile y el epazote los ingredientes que se utilizaban para la preparación de estos alimentos, posteriormente, con la conquista se añadió un nuevo ingrediente a la receta como lo es el limón, aunque en este mismo periodo también se agregó al queso.

Otro de los ingredientes fundamentales es la mayonesa, la cual no se añadió hasta después del siglo XVII, época en la que se inventó la mayonesa, y fue cuando los elotes y los esquites se prepararon de la manera que actualmente conocemos.