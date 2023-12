Tras dejar a Xóchitl Gálvez, Silvano Aureoles promete recuperar la fuerza del PRD

El exgobernador de Michoacán tiene claro su futuro, tras renunciar a Fuerza y Corazón por México (Cuartoscuro)

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció su nuevo proyecto personal, luego de que sorprendió a la oposición al anunciar que se separa de la coalición Fuerza y Corazón por México tras presuntamente haber recibido “constantes descalificaciones” por parte de la precandidata a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz.

Por medio de sus redes sociales, el militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que ya tiene definida su nueva prioridad en la política nacional y será devolverle la fuerza al Sol Azteca, pues indicó que el proyecto es necesario para la construcción de un mejor país.

Asimismo, explicó que el voto perredista es importante, por lo que está seguro de que habrá muchas trincheras para dar la batalla y sumar al triunfo en los próximos comicios.

“¡Definida mi prioridad! Como militante fundador de @PRDMexico, dedicaré tiempo y esfuerzo en recuperar la fuerza y presencia del partido; cada voto perredista abonará a la construcción del país que merecemos. Son muchas las trincheras para dar la batalla y todas suman al triunfo”, redactó el martes 19 de diciembre.

El perredista anunció su nuevo paso en la política (X/@Silvano_A)

Como se mencionó, este mensaje ocurrió horas después de que acusó a la senadora con licencia de presuntamente realizar comentarios en su contra, razón por la que decidió abandonar su cargo en la elaboración del Plan de Gobierno rumbo al proceso electoral del próximo año.

Las palabras contra Gálvez Ruiz también las hizo públicas mediante sus redes sociales. En la primera parte de éste explicó que la actitud de la simpatizante del Partido Acción Nacional (PAN) hacía él provocó que dejara de participar en la actividad de la coalición respecto a la elección presidencial.

“Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de @XochitlGalvez. En un momento de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hicieran en su equipo de Fuerza y Corazón por México”, se pudo leer.

Sin embargo, dejó en claro que no abandonará a la oposición y, contrario a lo que se podría pensar, deseó que la senadora con licencia gane la Presidencia de la República, por lo que ya había dejado en claro que seguiría trabajando por la consolidación de un mejor país.

“Desde lo más profundo de mi corazón, anhelo que ganemos la presidencia de nuestro país y tengan por seguro que desde mi trinchera abonaré como siempre lo he hecho a que el México que soñamos sea una realidad”

Conviene recordar que fue nombrado para elaborar la temática de Desarrollo Rural Sustentable en el Plan de Gobierno, el cual se había anunciado apenas el pasado 6 de diciembre.

Kenia López Rabadán respondió a Silvano Aureoles

Posterior al mensaje de Aureoles Conejo condenando la actitud de Xóchitl Gálvez, la jefa de Oficina de la precampaña de la oposición, Kenia López Rabadán, respondió y sentenció que esos señalamientos no se han realizado, además le recordó lo importante que es para el proyecto.

“Querido @Silvano_A, la próxima Presidenta de México no ha hecho comentarios sobre tu persona. Tú y todos somos importantes para detener a este gobierno que ha frenado el desarrollo y continúa abrazando a los delincuentes permitiendo los balazos a los ciudadanos”, redactó.

Mensaje que respondió la secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández Mora, quien expresó que si hubiera unidad al interior de la oposición esos asuntos se deberían de resolver por mensajes privados y no por la vía pública.

“No, pos si fueran tan unidos se echaban una llamadita o mínimo un whatsApp, pero andan mal si se tienen que mandar un tuit para comunicarse”, respondió segundos después del mensaje de la panista.