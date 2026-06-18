Toy Story 5: todo lo que debes saber (y recordar) antes de ver la nueva entrega de Pixar

Toy Story 5 llega a cines y retoma la nostalgia de la saga para nuevas generaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espera ha terminado para los fanáticos de la saga pues Toy Story 5 llega a cine de toda Latinoamérica este 18 de junio y con ella la nostalgia que suele traer esta película pues ha acompañado a más de uno desde su infancia hasta su adultez y ahora va por las nuevas generaciones.

En esta nueva entrega, que espera ser tan exitosa como las anteriores, Toy Story toca un tema que sin duda se encuentra en el centro de las discusiones sobre la infancia actual: el uso de la tecnología.

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Es por eso, y por muchas cosas más, que se espera que la película sea tan conmovedora y llena de reflexiones como lo han sido sus entregas anteriores aunque siempre corre el riesgo de no gustar a sus fanáticos, quienes sin duda tienen grandes expectativas.

Resalta también el hecho de que esta cinta está vista en su totalidad desde la perspectiva de una niña (la pequeña Bonnie), algo que sin duda dará una narrativa diferente a la trama.

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Además, la película también toca un tema sensible que viven millones de infancias al rededor del mundo, la dificultad de crecer en un mundo completamente tecnológico.

Es por eso que aquí te dejamos una recopilación de datos que debes tener presentes para llegar bien preparado a las salas de cine y vivir la experiencia al 100%.

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La historia de Toy Story 5 se cuenta desde la perspectiva de una niña y plantea una mirada distinta de la trama. (Disney Pixar)

No olvidemos en qué terminó <i>Toy Story 4</i>

Sin duda recordar la trama de la última entrega es vital para poder estar preparados para la nueva entrega y si tú no tienes tiempo de verla de nuevo, aquí tienes un pequeño resumen para no llegar en blanco Toy Story 5.

Al final de Toy Story 4, Woody decide quedarse con Bo Peep y separarse de su grupo de juguetes, que incluye a Buzz Lightyear, Jessie y los demás, quienes regresan con Bonnie. Woody elige ayudar a otros juguetes perdidos a encontrar nuevos niños, acompañando a Bo Peep en esa misión.

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Buzz y Woody se despiden, reconociendo que su amistad sigue, aunque tomen caminos distintos. La película cierra con Woody comenzando una nueva etapa junto a Bo Peep, mientras Buzz y los demás continúan al lado de Bonnie.

Toy Story 4 termina con Woody al lado de Bo Peep, mientras Buzz, Jessie y los demás regresan con Bonnie.

5 datos curiosos sobre la nueva película Toy story 5

Aquí tienes 5 datos curiosos sobre la nueva película “Toy Story 5” para que aumentes tu emoción de verla:

El villano es una tablet: Por primera vez en la saga, el principal antagonista no es un juguete, sino una tablet inteligente llamada Lilypad, que representa el reto de la tecnología y las pantallas en la infancia actual. Lilypad compite por la atención de Bonnie, desplazando a los juguetes tradicionales. Woody regresa: Aunque al final de “Toy Story 4” Woody se despide de sus amigos para iniciar una nueva vida con Bo Peep, en la quinta entrega vuelve a reunirse con Buzz, Jessie y los demás para enfrentar la crisis provocada por la tecnología. Jessie es protagonista: Jessie tiene un papel mucho más relevante, enfrentando sus propios miedos al abandono y tomando el liderazgo mientras explora aspectos de su pasado. Participación de celebridades: La película suma nuevas voces como Bad Bunny, Taylor Swift, Conan O’Brien, Bizarrap y Penélope Cruz. Además, Taylor Swift compuso la nueva canción principal de la película. Tema social de fondo: La historia se centra en cómo los juguetes enfrentan la pérdida de relevancia ante la tecnología y plantea una reflexión sobre la importancia del juego imaginativo frente al tiempo que los niños pasan con dispositivos electrónicos.

(Disney Pixar)

Sin duda este será un estreno lleno de cosas por comentar y millones esperan con ansias.