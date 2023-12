Se fragmenta la oposición: Silvano Aureoles deja a Xóchitl Gálvez y acusa señalamientos en su contra

La candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Foto: Cuartoscuro

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles conejo, renunció a su encomienda en la coalición Fuerza y Corazón por México, luego de que denunció a la precandidata a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, por presuntamente emitir “constantes descalificaciones” en su contra.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, el militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) indicó que los supuestos señalamientos en su contra se han dado en varias reuniones privadas, lo que lo llevó a rechazar la encomienda que tenía en el equipo de la coalición Fuerza y Corazón por México.

“Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de @XochitlGalvez. En un momento de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hicieran en su equipo de Fuerza y Corazón por México”, se puede leer en la primera parte del mensaje.

El exgobernador de Michoacán anunció que deja su encomienda al interior de la coalición de oposición (X/@Silvano_A)

Pese a lo anterior, el exmandatario local no dejaría a la oposición y deseó que la senadora con licencia gane la Presidencia de la República, así que confirmó que desde su trinchera seguirá trabajando para poder alcanzar el México con el que han soñado generaciones.

“Desde lo más profundo de mi corazón, anhelo que ganemos la presidencia de nuestro país y tengan por seguro que desde mi trinchera abonaré como siempre lo he hecho a que el México que soñamos sea una realidad”

Doce días después de su nombramiento es que Aureoles Conejo renunció a su encargo para elaborar el Plan de Gobierno en la temática de Desarrollo Rural Sustentable, pues conviene recordar que el pasado 6 de diciembre fue nombrado como parte del equipo que acompañaría a la precandidata.

Silvano Aureoles sólo dejó al equipo de la oposición (REUTERS/Henry Romero)

De acuerdo a lo que comentó, el trabajo sería coordinado por el extitular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, mediante los foros Imaginemos.

Los cargos habían quedado de la siguiente manera:

Carlos Urzúa: finanzas públicas.

Fernando Gómez-Mont: justicia.

Rubén Moreira: seguridad.

Éctor Jaime: salud.

José Luis Luege: agua.

Consuelo Sáizar: cultura.

Jesús Ortega: gobiernos de coalición.

Angélica de la Peña: derechos de las mujeres.

Emilio Álvarez Icaza: derechos humanos.

Elsa Ayala Gómez: desregulación.

Isabela Coppel: personas con discapacidad.

Juan Carlos Romero Hicks: educación, ciencia y tecnología.

Rosanety Barrios: energía.

Guillermo Ruiz de Teresa: infraestructura.

Roberto Remes: innovación y ciudades del futuro.

Jimena Villicaña: jóvenes.

Rodolfo Lassi: medio ambiente y cambio climático.

Pablo Basáñez: México y su gobernanza.

Josefina Vázquez Mota: niños, niñas y adolescentes.

Verónica Juárez: obligaciones internacionales en materia de derechos de infancia y adolescencia.

Eufrosina Cruz: pueblos indígenas y afromexicanos.

Soraya Pérez: Pymes.

Ildefonso guajardo: relaciones exteriores y cooperación internacional.

Mario Zamora: sector agropecuario y pesca.

Alexia Michel Araujo: telecomunicación y mundo digital.

Rosalinda Benítez: turismo.

José Luis Romero Hicks: vivienda.

Edna Díaz: deporte.

Hasta el momento de publicación de esta nota, Gálvez Ruiz no se ha posicionado ni ha manifestado alguna posición respecto a la renuncia de Aureoles Conejo.

Silvano Aureoles se había comprometido con el campo

En el pasado mes de agosto, Silvano Aureoles dijo que aceptó la invitación del PAN, PRI y PRD para integrarse a trabajar en la construcción de una agenda robusta y amplia para el rescate del campo mexicano y se mostraba orgulloso de dicho movimiento: “La construcción de una agenda robusta y amplia del campo mexicano, para el cuidado y aprovechamiento correcto de nuestros recursos naturales e incidir en todo lo que esté en nuestro alcance para el desarrollo rural sustentable”.