La vez que Félix Gallardo quedó en la ruina por la traición de la Policía Judicial Federal

La vez que Félix Gallardo quedó en la ruina (Infobae)

Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, vivió una crisis económica luego de su captura en 1989, luego de que fuera despojado de sus propiedades por parte de mandos de la extinta Policía Judicial Federal.

“Con González Calderoni también volvería a toparse cara a cara, el jefe policíaco acudió al Reclusorio Sur y a través de Amado Carrillo Fuentes, quien también estaba preso en esa época, logró que Félix Gallardo aceptara entrevistarse con él, Amado Carrillo me pidió que me bajara de mi celda de la sala de visita de donde se encontraba y que por favor atendiera a Calderoni, no le pude negar el favor porque éramos buenos amigos, bajé y el comandante Patiño me prestó una sala íntima para que habláramos’, rememora Félix Gallardo”, escribió Diego Enrique Osorno.

Guillermo González Calderoni, uno de los importantes comandantes de la ahora desaparecida corporación, tuvo una reunión con ‘El Jefe de jefes’ que lo acusaba de traidor, pero no era para hablar de sus problemas de dinero, sino para pedirle ayuda para que no lo delataran sobre la corrupción en la que estaba involucrado.

“‘¿Qué quieres traidor?, fue lo primero que le dijo el capo, ‘quiero tu amistad, sé que te visita ‘La Güera’, esposa de Carlos Aguilar, ella fue mi amante y me conoce muchas cosas, tiene fotos y cintas que me comprometen y me ha visto aquí con todos, temo lo publique, ya que ella tiene mucha amistad con la DEA, te pido que no le platiques lo mío y yo te ayudo en lo que me pidas’”, relata el libro.

La traición de González Calderoni a Félix Gallardo (Infobae)

Por su parte, Miguel Ángel le platicó su situación, a lo que Calderoni se comprometió en ayudarlo en recuperar sus propiedades, además de prestarle dinero para la operación de su hijo, que estaba grave y él no podía hacer nada.

“‘Ella viene a ver a mi compadre Corzo y de paso convive conmigo y anda con el abogado Olivas, yo no le he hablado de ti, solo le digo que eres un traidor, cobarde y te recibí por Amado Carrillo, tú y Coello me dejaron en la ruina, mi familia vive en casa rentada, tengo un hijo grave que necesita operación en Estados Unidos y no tengo con que pagarla, ‘¿cuánto cuesta la operación?, ‘de 200 mil a 300 mil dólares’, te los presto y te voy a ayudar a que recuperes las casas de tu familia, mamá y hermanos, mándame a tu abogado con las escrituras hablaré con Coello, la llevo bien con él y con todos’”, relata el periodista Osorno.

‘El Jefe de jefes’ no confiaba en Calderoni, quien lo entregó a las autoridades sin importarle los años que tenían de amistad, por lo que no quiso hablar de ‘La Güera’, mujer que tenía mucha información del policía y de declarar, podía pisar prisión.

El grado de estudios de Miguel Ángel Félix Gallardo (Infobae)

Querían que Félix Gallardo cooperara para el caso Manuel Buendía

Coello Trejo fue a visitar a ‘Don Miguel’, con el fin de que lo apoyara con datos sobre el asesinato del periodista Manuel Buendía, sin embargo, él decía no saber nada debido a que tenía tres meses encerrado y sin acceso a un teléfono, por lo que se negó a dar información.

“‘Vengo a pedirle que me ayude para investigar el caso Buendía, usted sabe que es prioridad del Gobierno’, ‘mire licenciado, no sé nada al respecto, vivo encerrado en una celda, en tres meses no he tenido acceso a un teléfono’, ‘le instalo uno, ayúdeme’, pero Félix Gallardo afirma en sus memorias que rechazó involucrarse en el caso del policía asesinado”, relata el libro ‘Bienvenidos a Sinaloa’.