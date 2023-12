Cuáles son los efectos secundarios que puede provocar la vacuna de Pfizer contra el covid-19

La vacuna ya está disponible para su venta en el sector privado REUTERS

La vacuna de Pfizer ha llegado a México y en los próximos días promete estar disponible para poder adquirirse en el sector privado.

Fue el pasado 7 de diciembre cuando la Comisión Federal de Protección al Consumidor (Cofepris) otorgó el registro sanitario para comercializar vacunas anticovid de Pfizer, con lo cual abrió la posibilidad de que el medicamento estuviera disponible para que los mexicanos pudieran comprarla.

Lo anterior causó interés debido a que esta vacuna fue considerada desde su salida como una de las mejores que se crearon durante la pandemia, debido a su eficacia y confiabilidad.

En el sector público se encuentran aplicando de manera gratuita una vacuna; sin embargo, muchas personas han mostrado desconfianza ante ella, por lo que la vacuna Pfizer ha despertado interés.

Muchas personas han mostrado interés en adquirir la vacuna de Pfizer a pesar de su costo EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Sin embargo, a pesar de que parte de la sociedad se muestra entusiasmado no esta nueva vacuna, su aplicación no esta exenta de poder generar efectos secundarios o algún tipo de reacción.

Sobre esto ha alertado en diversas ocasiones la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien señala que, como toda vacuna, la aplicación puede hacer que las personas experimenten algunos de los síntomas de la misma enfermedad, aunque en menor intensidad.

“Los efectos secundarios habituales de una intensidad leve moderada son un buen signo que nos indica que la vacuna está funcionando. No obstante, la ausencia de efectos secundarios no significa que la vacuna no sea eficaz, porque cada persona reacciona de forma distinta a las vacunas”, ha señalado la institución.

En este sentido, algunos de los síntomas que se pueden llegar a experimentar son:

-Dolor en el área de aplicación

-Fiebre ligera a moderada

-Escalofríos

-Dolor de garganta

-Dolor de cuerpo

-Cansancio

Paciente con gripa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, información del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, ha señalado sobre la aplicación de esta y otras vacunas se ha realizado un exhaustivo monitoreo para poder identificar cualquier riesgo mayor asociado a su aplicación, sin que hasta el momento exista evidencia de un problema de seguridad.

De acuerdo con el centro, el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación (CDC) se reunió el pasado 19 de abril del 2023 donde se revelaron los últimos resultados de los monitoreos:

Los beneficios de la vacunación contra el COVID-19 siguen superando a los riesgos potenciales.

Las reacciones graves a la vacuna contra el COVID-19 son poco frecuentes.

Los CDC recomiendan que las personas de 6 meses de edad o más se vacunen contra el COVID-19 para evitar posibles complicaciones graves.

Los CDC, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y otras agencias federales continúan monitoreando la seguridad de las vacunas contra el COVID-19.

Por su parte, el centro también reveló la última información referente a algunos efectos secundarios graves que fueron reportados por personas después de haber recibido la vacuna. Sobre estos existen la siguiente información:

Anafilaxis: La anafilaxia después de vacunarse contra el COVID-19 es muy poco frecuente. El índice de casos es de aproximadamente 5 por cada millón de dosis administradas.

Trombosis: Este efecto es también considerado muy poco frecuente y no supera los riesgos de fallecer por covid-19, la cifra es de 4 casos por millón de dosis administradas

Miocarditis: Se trata de la inflamación en el músculo cardiaco y también ha sido nombrado como poco frecuente. Quienes lo sufrieron respondieron bien a la medicación y al reposo por lo que los beneficios de la vacuna superan a los riesgos. Se trata de un efecto secundario que fue más común entre hombres de 16 a 20 años.

Esta y otras vacunas se encuentran en constante monitoreo para rastrear posibles efectos secundarios graves EFE/Chamila Karunarathne

¿Cuánto cuesta la vacuna de Pfizer y dónde me la puedo aplicar en México?

Si bien la vacuna ha llegado al país lo cierto es que no estará disponible en cualquier farmacia; sino que será únicamente algunas de las más grandes y representativas dónde la población podrá adquirirla.

En este caso se trata de los siguientes lugares: farmacia del Ahorro, farmacia San Pablo, farmacia Guadalajara y farmacia Benavides.

La vacuna estará disponible en las farmacias más importantes del país

Por su parte, los costos de la vacuna rondan entre los 800 y casi los mil pesos mexicanos.

Farmacias del Ahorro: $859

San Pablo: $848

Guadalajara: $999

Benavides: por anunciar

A pesar de que hay personas que han señalado que el costo de las vacunas es muy alto para los sueldos promedio de los mexicanos, lo cierto es que el bioactivo, que fue puesto a la venta hoy 20 de diciembre, se agotó en apenas unas horas.

¿Esta nueva vacuna me protege contra la variante Pirola de Covid?

Una mutación reciente del covid-19, conocida como Pirola, ha surgido en la Ciudad de México, causando preocupación entre los habitantes debido a que especialistas han señalado que es “altamente contagiosa”, por lo que se espera una rápida propagación de la misma.

La noticia coincide con el anunció de la venta de la vacuna de Pfizer, la cual ha sido considerada como una de las vacunas más seguras y efectivas que se han fabricado para la protección contra el covid-19.

En este sentido, existen quienes se preguntan si esta vacuna podría servir para brindar protección contra la nueva variante, a lo cuál, especialistas han señalado que sí podría ser efectiva para brindar dicha protección, sobre todo para evitar que, en caso de contagiarse, la variante se convierta en una versión grave de la enfermedad.