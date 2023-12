“Compartí con presas de alto nivel”: Emma Coronel advierte que hablará sobre lo vivido en prisión de EEUU

Emma Coronel contará lo vivido en prisión (Infobae)

La exreina de belleza, Emma Coronel Aispuro por medio de redes sociales dio de que hablar luego de que se difundiera un mensaje presuntamente escrito por ella en el que advirtió que probablemente hablará de lo vivido en una prisión de Estados Unidos tras ser detenida a principios del 2021.

Fue por medio de la cuenta de Instagram del programa de espectáculos ‘El Gordo y la Flaca’, donde se difundió este post, mismo que está acompañado de la icónica foto de ella con una corona, utilizada en el libro de Anabel Hernández, ‘Emma y las otras señoras del narco’.

En su mensaje, la esposa de Guzmán Loera mencionó que nunca se le pude “dar gusto a las personas”, por lo que tras esa experiencia de más de dos años dejaron de importarle los malos comentarios.

“Un día les contaré lo que fue vivir en la cárcel, tal vez les importe, tal vez no, pero para que se den una idea, lo que pasé donde compartí con presas de alto nivel, no tiene ni idea, pero como nunca se les da gusto dejo de importarme sus malas opiniones, siempre me recuerdan a un cuento que leí de niña el Sr, el niño y el burro, lol moraleja a la gente nunca se le da gusto, Dios los bendiga”, escribiría Coronel Aispuro en redes sociales.

Mensaje de Emma Coronel en redes sociales (Infobae)

La mexicoamericana ha sido una de las esposas de los miembros del Cártel de Sinaloa que más reflectores ha acaparado, debido a que ha dejado de lado el silencio que caracteriza a las cónyuges de los capos.

Tan solo en 2016, concedió una entrevista en Telemundo en la que relató que temía por la vida del originario de Badiraguato, afirmando que en la cárcel le están haciendo pagar por haberse fugado en dos ocasiones, esto antes de que fuera extraditado a Estados Unidos.

La reacción de Emma Coronel al enterarse de las amantes de 'El Chapo' (Infobae)

Detención de Emma en aeropuerto de EEUU

El 22 de febrero del 2021, en las inmediaciones del Aeropuerto internacional de Dulles, Virginia, la exreina de belleza fue aprehendida por las autoridades del vecino país señalada por el delito de narcotráfico, por lo que una magistrada de la Corte Federal del Distrito de Columbia pidió que estuviera detenida de manera temporal y sin derecho a fianza.

Emma Coronel fue sentenciada a 3 años de cárcel, por sus vínculos con el exlíder del Cártel de Sinaloa con quien trabajó en el lavado de dinero y trasiego de drogas, pero al final ella se entregó a las agencias de justicia de Estados Unidos con el fin de llegar a un acuerdo y entrar al programa de testigos protegidos.

El 13 de septiembre del 2023, la también influencer fue liberada tras una reducción de condena y haber colaborado con las agencias estadounidenses revelando datos sobre el Cártel del Pacífico.