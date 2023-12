La razón por la que supuestamente Kenia Os no puede presentarse en Mazatlán y tendría relación con Kimberly Loaiza

Kenia Os aparentemente no podría presentarse en Mazatlán, Sinaloa (Instagram/@keniaos)

Kimberly Loaiza y Kenia Os son dos influencers mexicanas que en algún punto colaboraron; sin embargo, actualmente sostienen una rivalidad que se ha ido incrementando a través de los años entre una polémica y otra.

Todo parece indicar que incluso si ambas llevaban un tiempo sin tocar el tema directamente, ahora Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja habrían afectado la posibilidad de que Kenia Os se presente en Mazatlán, Sinaloa, su ciudad de origen.

Fue en la noche del sábado 16 de diciembre cuando se filtró una conversación entre ella y uno de sus amigos, la cantante se mostró intranquila en los mensajes porque aparentemente Loaiza y Pantoja anunciaron concierto en Mazatlán con una única condición: que Kenia Os no haga show en el mismo lugar durante al menos un año.

Esto es lo que supuestamente habría dicho la cantante e influencer en los mensajes:

Esta es la supuesta conversación que se filtró (Captura de pantalla/TikTok/@DiegoMorrillo)

“Amor, esto no para, ya tiene años haciendo esto, literal no puedo lanzar mi fecha de Mazatlán porque pidieron que para ellos presentarse la única condición era que yo no me presentara. Son abusos de años y siempre me quedo así (emoji de silencio) porque eso es lo que buscan. Siempre ignoraré lo que más que que pueda, ellos no son ni serán relevantes”.

Hasta el momento se desconoce si la conversación es fidedigna y si realmente alguna promotora de conciertos aceptó esa limitante, pero lo cierto es que Kenia Os no ha dado a conocer algún concierto programado en Mazatlán. Por otra parte, Kimberly Loaiza si tiene una fecha en ese lugar como parte de La despedida tour.

Además, ninguno de los tres implicados ha realizado algún comentario al respecto en sus redes sociales. Este rumor fue dado a conocer por Diego Morrillo, un tiktoker cuyo contenido está centrado en lo que ocurre en la vida personal de los famosos.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja habrían solicitado que Kenia Os no se presentara en Mazatlán, según un rumor (Instagram: @kimberly.loaiza)

Mientras se aclara la situación o los influencers revelan su postura sobre la conversación filtrada, los fans de Kenia Os se mostraron indignados de que se hubieran dado a conocer las capturas de pantalla de chat privado entre ella y uno de sus amigos, así que hicieron una tendencia en X (antes Twitter) para mostrarle su apoyo a la cantante.

La tendencia fue SIEMPRE CONTIGO KENIA y los internautas se encargaron de llenarla con recapitulaciones de sus diferentes éxitos, de igual forma, hubo algunas reflexiones por parte de fans, ya que no a todos les pareció adecuado que esta polémica volviera a revivirse y comentarse en redes, ya que prefieren que Kenia Os únicamente sea conocida por su trabajo y no por las controversias de hace cinco años.

Así surgió el problema entre Kenia Os y Kimberly Loaiza

Kenia Os inició su camino en las redes sociales desde adolescente, creando contenido para su canal de YouTube dedicado a videoblogs. Su encanto personal y creciente base de seguidores atrajeron la atención de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, quienes la invitaron a unirse a Jukilop, plataforma que le catapultó a la fama.

Los tres colaboraron en 2018, año en que iniciaron los problemas (Captura de pantalla/YouTube)

Sin embargo, en 2018, tras negarse a firmar un contrato que consideró desventajoso y sin asesoría legal, terminó su relación con el dúo: “No quise firmar un contrato que estaba bien horrible (...) la diferencia es que a mí no se me permitió el abogado”.

A consecuencia de esta ruptura, perdió control sobre sus cuentas originales, lo que la obligó a reiniciar su presencia online a los 18 años, cabe señalar que el contrato establecía que tenía que dedicarse a hacer contenido Este tropezón no hizo más que acelerar su crecimiento en plataformas digitales, dando paso también a su incursión en la música con varios éxitos en YouTube, además de que fue la artista femenina más escuchada en Spotify durante 2023. También estuvo nominada al Grammy Latino.