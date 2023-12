Kim Loaiza en México: preventa de boletos, sedes, fechas y todo lo que debes saber de sus conciertos

La influencer mexicana ha ganado el título de la "reina de las redes sociales" debido a su creciente popularidad en plataformas digitales (Kimberly Loaiza)

Kimberly Loaiza, también conocida como Kim Loaiza, tendrá una gira por México durante el año 2024, titulada La Despedida Tour. La mexicana recorrerá gran parte del país, incluida la Ciudad de México. Si eres fan de la intérprete de No seas celoso, aquí te contamos todo sobre los conciertos que dará el próximo año.

La primera parada del La Despedida Tour será en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana, recinto que ya ha recibido a artistas internacionales como Shakira o Madonna. El espectáculo está programado para el viernes 30 de agosto del 2024.

El siguiente destino es en la ciudad de Guadalajara, específicamente en el Arena VFG, el viernes 6 de septiembre del 2024. Monterrey también forma parte del itinerario de Kim Loaiza, pues se estará presentando el viernes 20 de septiembre del mencionado año, en la Arena Monterrey.

La cantante, cuya carrera inició en las redes sociales, también pisará el CUM (Centro de Usos Múltiples) de Hermosillo, el 28 de septiembre; y Mérida, el 5 de octubre, en el Foro GNP. Finalmente, la intérprete de Apaga la Luz, dará un show en Tuxtla, en el Foro Chiapas, el día 12 de octubre; y también en Mexicalli, en el Auditorio del Estado, con fecha agendada para el 26 de octubre.

"La Despedida Tour" tendrá varias fechas en México

Cabe mencionar, que en el cartel oficial de la gira de Kim Loaiza por México se anuncia que pronto se anunciarán nuevas fechas para la gira. La intérprete de Mal hombre también dará shows fuera de México: Colombia (Bogotá), El Salvador, Perú (Lima) y Chile (Santiago).

Venta y preventa para ver a Kim Loaiza en México

Por supuesto, como siempre ocurre en eventos de esta naturaleza, habrá una preventa. La preventa oficial para el La Despedida Tour de la cantante será durante tres días: 11, 12 y 13 de diciembre del 2023. Cabe mencionar que la preventa es exclusiva para usuarios de tarjeta Santander.

Por ahora, el precio de los boletos para ver a Kimberly Loaiza en vivo todavía no han sido revelados, pero se espera que dicha información esté disponible en los próximas días.

Quién es Kim Loaiza

(Foto: Instagram/@kimberly.loaiza)

Kimberly Loaiza, conocida creadora de contenido digital y youtuber, se ha consolidado como una de las influencers más populares de habla hispana. Con millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, Loaiza comparte diversos aspectos de su vida personal y profesional, incluyendo colaboraciones con marcas, su música y su vida familiar.

Originaria de Mexicali, Baja California, México, Kimberly inició su carrera en las redes sociales y rápidamente ganó notoriedad por su carisma y contenido ligado a la moda, belleza y estilo de vida. Además, ha incursionado en el mundo de la música, lanzando temas que han captado la atención de su audiencia joven.

Su presencia en las redes la ha llevado también a participar en eventos de alto perfil y colaborar con otros influencers y creadores de contenido, consolidando su marca personal y expandiendo su influencia en el mundo digital.

Las canciones de Kim Loaiza

La mexicana ha publicado ya varios sencillos como cantante desde el año 2019. Estos son algunos de sus temas musicales más famosos, algunos de los cuáles interpretará en su gira por México.

Enamorarme, Amándote, No seas celoso, Me perdiste, Bye Bye (a dueto con Juan de Dios Pantoja), Apaga la luz, Me perdiste Remix, Mejor Sola, Ya no somos, Salvaje, Después de las 12, Incondicional (también en colaboración con su expareja), Pa’ eso se hizo, Devoto, Infieles, Game Over, Patán, Mal hombre y Te cambié por él.