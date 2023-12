“Me confundió con Eugenio Derbez”: Adal Ramones confiesa cómo conoció a su esposa Karla de la Mora | VIDEO

La pareja comenzó su noviazgo en 2017 y en 2023 se convirtieron en padres. (X / Azteca Entrenamiento)

Este 2023, Adal Ramones y Karla de la Mora cumplieron 6 años de matrimonio; sin embargo, para el conductor y actor relató que fue difícil conquistar a su esposa, quien incluso tras conocerlo lo confundió con Eugenio Derbez,

En entrevista con el youtuber Fernando Lozano, el actor regio contó la anécdota de cómo conoció a su actual esposa, una chica a la cual conoció en el aeropuerto de Puerto Vallarta tras esperar su vuelo que demoró por tres horas.

“Voltea ella y me dice ‘Con mis amigas’ y dije ‘Perdón’. Ese día el vuelo se retrasó tres horas, por lo que la gente empezó a tomarse fotos conmigo, pero menos ella, yo veía que ella estaba texteando muy rápido y decidí hacerle la plática, pero era muy seca al contestar”, contó al principio Adal.

Al seguir insistiendo para que pudieran platicar, ya que tenían que esperar por tres horas a que el avión saliera, su futura esposa le dijo: “¿No se te hace muy fuerte que me saques platica y que estés recién casado?”, a lo que Adal pensó. “¿me está confundiendo con alguien?”.

Logra obtener su número

Posteriormente, Ramones corrigió a Karla diciéndole que no estaba recién casado, de hecho se estaba divorciando de su entonces esposa Gaby Valencia.

“Creo que me confundes, de quién dices que me estoy divorciando, ‘le insistí a ella’, pero Karla no recordaba su nombre. Y le dije: ‘mucho gusto soy Adal Ramones, no soy Eugenio Derbez, quien está casado con Alessandra Rosaldo”.

“Al principio pensé que era pose de ella, pero cuando la trato, después ella alucina la televisión, dice que es el peor invento que pudo haber existido en la humanidad”, agregó.

Tras ese primer acercamiento, siguieron hablando en el aeropuerto y ella accedió a darle su número de teléfono sin darle mayor esperanza de tener una relación, pero Ramones insistió y logró conquistarla tiempo después para casarse con ella y procrear un hijo.