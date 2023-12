Jugadora del América Femenil es operada durante sismo; así fue su historia | VIDEO

Dijo no sentirse asustada debido a que su médico jamás perdió la concentración. (Instagram @joceorejel)

Aunque no es septiembre, durante este mes de diciembre se han presentado al menos tres sismos de gran magnitud en algunos estados de la República, sobre todo en la Ciudad de México.

Muestra de ello, fue el duro momento que pasó la jugadora del América Femenil, Jocelyn Orejel, quien estaba siendo operada en el estado de Morelos cuando se presentó el movimiento telúrico el pasado jueves 7 de diciembre.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, la defensora de las Águilas contó todos los detalles que vivió al ser intervenida quirúrgicamente en una rodilla,

“Para lo que no saben fui operada de mi rodilla y estoy bien, pero estuve despierta durante mi cirugía porque quería ver todo, pero en medio de mi cirugía tembló”, explicó Joss.

Su cirujano jamás perdió la concentración

La jugadora estaba despierta durante su cirugía. (Instagram @joceorejel)

Asimismo, Joss Orejel se sorprendió que durante su intervención quirúrgica, su cirujano jamás perdió la concentración e incluso calmado para que la jugadora no se espantara.

“Me quedé pasmada y dije: ‘esto no está pasando, esto no está pasando’ y mi cirujano estaba muy calmado y me estaba operado: ‘woow qué concentración de él’”, relató.

Finalmente, la defensora azulcrema dijo sentirse espantada por los gritos de un familiar que estaba en la sala de operaciones; sin embargo, dio gracias a dios y a los médicos de que haya salido bien de su operación de la rodilla derecha para pronto regresar a la cancha con el América Femenil.

La defensora de las Águilas contó los detalles sobre su operación durante el sismo del jueves 7 de diciembre en CDMX Crédito: TikTok Jocelyn Orejel

“Mi hermana estaba espantada y gritando: ‘está temblando, está temblando’ y yo así de: ‘diosito santo, qué va a pasar’ pero si tembló durante mi cirugía, pero todo salió bien, pero solo quería contarles y decirles ¡Qué suerte tengo de qué tiemble en medio de mi cirugía!”, finalizó.

Cabe recordar que Joss Orejel fue intervenida quirúrgicamente después de la final de vuelta ante Tigres Femenil, esto tras presentar lesión condral y meniscal, que es conocida como una afectación en el cartílago de las articulaciones de las rodillas.

Sin embargo, no existe una fecha exacta para el regreso de la jugadora mexicoamericana: “La cirugía cursó sin incidentes y su tiempo de recuperación dependerá de su evolución”, declaró el club América.