Esto es lo que podrás ver en la próxima sala destinada al público infantil de Universum

Priorizando el desarrollo de la ciencia en el país, Universum, el Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, buscan incentivar a las mentes más pequeñas con la apertura de una nueva sala que permita a los niños de 0 a 8 años a relacionarse de manera interactiva, novedosa y sobre todo científica con diferentes áreas del conocimiento en los que se especializan.

La nueva sala que lleva por nombre; “El espacio infantil Universum”, contará con una biblioteca especializada que albergará más de 600 títulos, además que en el espacio se llevarán a cabo actividades relacionadas al juego en las que se expliquen los fenómenos científicos más básicos como lo son los colores, sonidos y el espacio.

Se busca involucrar a las mentes más nobles a interesarse por la investigación e ir alimentando ese interés con actividades recreativas las cuales no han sido tratadas con anterioridad dentro del museo porque aunque cuenta con salas que tienen información especializada, tratada y codificada para que no sea difícil de comprender, eso a veces no permite que pueda llamar el interés e involucramiento en los conocimientos de las infancias.

Es por ello que la razón de ser de esta sala es que la ciencia esté al alcance de todos, sin excepciones, lo que permitiría alimentar al desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos desde edades tempramas. En el evento dónde se llevó a cabo el anuncio del evento, estuvo presente la Directora del museo Maria Emilia Beyer y la primera mexicana astronauta, Katya Echazarreta.

Esto en el marco de los 30 años que tiene el museo existiendo y que con el paso del tiempo este ha ido extendiendo el conocimiento a muchas generaciones de mexicanos y a los miembros de la comunidad universitaria. Asimismo la UNAM se ha llenado de júbilo de tan emotiva celebración a lo que mediante una pregunta lanzada al público nos llenan de nostalgia al decir ¿Recuerdas la primera vez que visitaste Universum?.

La nueva sala, tendrá también el objetivo de fomentar la lactancia materna como una práctica habitual, libre de prejuicios y tabús, por lo que dedicará espacios para que las madres con bebés puedan realizar el proceso de alimentación, vital para el crecimiento sano de los pequeños.

Acceder a Universum tiene un costo de admisión de $90 pesos a estudiantes, Menores de 12 años, estudiantes, docentes, personas con discapacidad, miembros del INAPAM, trabajadores y exalumnos UNAM con credencial vigente: $80 y niños menores de 2 años no pagan boleto.