Ellie Goulding y Maluma ya son oficiales en el cartel de la Feria de León 2024

Maluma y Ellie Goulding en la feria de León foto: Captura en Instagram

Este 2024 se viene con muchas sorpresas en lo que respecta al entretenimiento,grandes conciertos y muchas personalidades se preparan para visitar tierras mexicanas durante el próximo año, nombres como Karol G, Maddona, Metallica y Blink-182, destacan entre los principales espectáculos que le esperan al público mexicano. Festivales como el EDC con su décimo aniversario han emocionado a los amantes de la música electrónica con Adam Walker y Alesso y la próxima edición del Vive Latino en el que estará el regreso de Belanova, así como la continuación del nuevo tour de Luis Miguel, es lo que nos espera y lo que falta para saber que será un año muy divertido e interesante.

No obstante en lo que corresponde a Festivales Locales, el Palenque de la feria del León no se ha quedado atrás y va a lo grande, contextualizando, estarán personalidades nacionales cómo: Espinoza Paz, La Arrolladora Banda el Limón, Banda el Recodo, Matisse Marco Antonio Solís el Buki, pero lo que ha sorprendido a pocos y extraños son las personalidades internacionales que formarán parte del eventro entre los que están: Jason Derulo, Sebastián Yatra, Kings of Leon, Backstreet Boys y con la destacada incorporación de Ellie Goulding y Maluma.

Backstreet Boys en la feria de León 2024 foto de Manny Hernández

El anuncio fue dado por el Gobernador del Estado,Diego Sinhue en sus redes sociales con diferentes contenidos audiovisuales y espera que el evento trascienda a nivel nacional para promover el turismo en la entidad de la que se ha manifestado es muy rica culturalmente, no obstante el anuncio de ambos intérpretes, pretende tener más visitantes por cada fecha en la que se presenten. Ellie, estará en el Palenque el próximo 12 de enero y Maluma, el 01 de febrero, con ese anuncio por el momento se han anunciado los supuestos artistas sorpresa que se incluyen en el cartel.

La Feria Estatal de León 2024 se llevará a cabo del 12 de enero al 6 de febrero Crédito: (captura de pantalla feriadeleon.mx)

El acceso al concierto es gratuito, siempre y cuándo hayas pagado la entrada a la Feria de León, durante el evento se realizará la entrega de boletos para ver a los artistas, no obstante para las primeras filas, si habrá venta mediante la plataforma Ticket One, es la única en la que podrán conseguirse los accesos. Ellie Goulding es la artista número 74 más escuchada de la plataforma Spotify con poco más de 38 millones de oyentes mensuales, sus éxitos Burn, Love me Like you Do, son las que encabezan sus tops más escuchados por otro lado el colombiano Maluma autor de Felices los 4 u Hawai está en el lugar 64 con 42 millones de oyentes mensuales.