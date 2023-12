Omar Fayad Meneses es oficialmente embajador de México en Noruega tras ratificación del Senado

Omar Fayad tomó protesta como embajador de México en Noruega. (X/@SRE_mx)

Omar Fayad Meneses rindió protesta como embajador de México en Noruega luego de que el Senado de la República ratificó su nombramiento con 70 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones.

El nombramiento del exgobernador de Hidalgo y expriista calentó los ánimos entre los legisladores de la oposición, quienes acusaron que el exmandatario “entregó” su entidad al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las pasadas elecciones a cambio de ser “premiado” con la embajada.

Claudia Anaya, su excompañera de partido, acusó que Fayad Meneses no tiene ningún mérito que lo hagan acreedor de dicho nombramiento: “Ojalá que les dé vergüenza lo que están haciendo, es una ofensa no sólo al Servicio Exterior Mexicano sino a la democracia de este país”, dijo.

Omar Fayad fue ratificado como embajador de México en Noruega. (X/@senadomexicano)

El senador Germán Martínez también ocupó el Pleno y aprovechó para pedir una disculpa al Reino de Noruega al precisar que el nombramiento del exgobernador no fue avalado de forma unánime y calificó de “vergüenza” que represente a los mexicanos en el exterior.

Cecilia Suárez, del PRI, indicó que en la actual administración, el no estorbar en las elecciones garantizan jugosos puestos, por lo que increpó a su excompañero sobre qué tiene que esconder.

Los opositores coincidieron en que Fayad no es una persona que esté preparada para ocupar el cargo y señalaron que no es posible dejar que políticos sin experiencia ocupen cargos diplomáticos sólo por ser serviciales y obedientes.

El morenista Ricardo Monreal salió en su defensa y argumentó que es una persona con una amplia trayectoria política y criticó a los senadores de oposición al tacharlos de “cínicos” y “conversos” por hoy criticar lo que antes sí permitían.

De igual forma, aseveró que Omar Fayad no entregó ninguna plaza en Hidalgo, en donde ganó las elecciones Julio Menchaca con una amplia ventaja de hasta 30 puntos.

Por otro lado, el Pleno también avaló el nombramiento de Alicia Guadalupe Kerber Palma, como Cónsul General de México en San Diego, California; el de Carlos González Gutiérrez, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California; así como el de Olga Beatriz García Guillén, como Cónsul de México en Vancouver; y Víctor Manuel Treviño Escudero, Cónsul de México en Montreal, Quebec.

“No tengo ningún mérito”

El exgobernador de Hidalgo destacó su experiencia en la administración pública

El pasado 6 de diciembre, durante una reunión con las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa del Senado, el exgobernador de Hidalgo tuvo que comparecer para defender el nombramiento propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahí, el expriista reconoció que no cuenta con los méritos necesarios, situación que necesitó explicar debido a que se trataba de un “tema mediático”.

“Quiero decirles que, la verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador, ninguno. Gracias a quien los ha visto y a quien me los vea, en lo personal creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años”, indicó.

Además, precisó que se le deberá juzgar una vez que concluya su cargo y regrese al país: “Yo les voy a demostrar si sí serví hasta que regrese, no ahorita. Ahorita un poco van a votar la expectativa... a ver qué tal sale este individuo”.

Cabe apuntar que la propuesta de AMLO de nombrarlo como embajador de México en Noruega se fue dada a conocer el 8 de noviembre, es decir, cinco meses después de que Fayad Meneses renunciara a su militancia en el PRI tras 40 años de afiliación tras algunos raspones con el dirigente Alejandro Moreno.

Hasta el momento suman cuatro los exgobernadores del PRI que han sido nombrados como embajadores o cónsules: Claudia Pavlovich en Barcelona, Quirino Ordaz en España; así como Carlos Aysa González en República Dominicana. También fue nombrado Carlos Joaquín González en Canadá.

Cabe apuntar que como embajador Omar Fayad percibirá un sueldo de aproximadamente 229 mil pesos al mes, de acuerdo con los suelos diplomáticos autorizados al 6 de noviembre de 2018.