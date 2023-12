Microsismos provocan grieta y fuga de agua en Periférico Sur

Grieta en Periférico, Imagen ambiental de grieta. Foto: Museo casa del florero

Luego de que está mañana tres microsismos de 2.8, 3.0 y 2.4 grados, sorprendieran a toda la Ciudad de México con su epicentro entre las Alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, se activaron los protocolos de revisión de daños en los edificios aledaños al epicentro, en los que al menos tres de ellos reportaron tener algunos incidentes, entre estos grietas, y fisuras, a lo que elementos de protección civil se dieron la tarea de monitorear el estado de los inmuebles.

Te puede interesar: ¿El bolillo sirve para el susto? Ésta es la verdad sobre la creencia que revive cada que tiembla

Lo que ha sorprendido a propios y extraños, fue que más tarde se reportó a la avenida de tránsito continuo periférico sur con diferentes daños, entre ellos una grieta a la altura de Molinos, entre Álvaro Obregón y Benito Juárez, así como una fuga de agua generada de la misma apertura de tierra. La cuarteadura del terreno se extiende de los carriles laterales a los centrales por los que miles de automóviles pasan a diario, condición que se someterá a diferentes estudios.

Mediante la red social “X”, usuarios compartieron el estado de la grieta a lo que inmediatamente la autoridad respondió enviando a protección civil, no obstante, no desaprovecharon la ocasión para reiterar su preocupación por la simultaneidad de los sismos y sí es seguro estar transitando por tan concurrida vialidad.

Grieta, Foto: Captura de "X"

Muchos usuarios se han cuestionado acerca de qué tan seguros estamos de la advertencia de los sismos, luego de que este martes no existiera emisión de alerta sísmica y por lo tanto los habitantes a los al rededores del epicentro, no pudieron evacuar sus hogares, ya hasta después de ocurrido el segundo movimiento telúrico del día, muchas personas salieron de los domicilios y centros de trabajo, luego de la inesperada y poco frecuente situación, lo cierto es que no en toda la ciudad se percibió, al menos hasta lo reportado, en algunos lugares solo sintieron como si cimbrara la tierra con el paso de un camión.

Periférico sur con daños Foto: Captura "X"

El Gobierno de la Ciudad de México, mediante material audiovisual que puede consultarse en Youtube con el nombre ¿Qué es la alerta sísmica?, menciona que la misma solo funciona por medio de sensores de ondas sísmicas las cuáles solo están ubicadas en las costas del pacífico mexicano, por lo que eventos como el catastrófico 19 de septiembre de 2017, no puede emitirse una alerta con tiempo de anticipación porque no hay sensores en los Estados, salvó los volcánicos en Puebla y Morelos. No obstante los incidentes de la metrópoli son aún más difíciles de prevenir, dado que la cercanía del epicentro, hace al evento algo inmediato, a lo que refieren una vez iniciado el evento, guardar la calma y resguardarse en las zonas seguras. Ya una vez terminado, sí existe un daño, debe reportarse a las autoridades quiénes referirán a Protección Civil y ellos harán una evaluación de los inmuebles.