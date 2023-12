Shanik Berman lloró y se hincó ante Pepillo Origel para pedirle perdón: “Los judíos no debemos hincarnos” | VIDEO

Shanik Berman se arrodilló ante Pepillo Origel tras haber hablado de su vida amorosa (Recorte)

Shanik Berman se presentó recientemente en el programa televisivo Con permiso, co-conducido por Juan José Origel, conocido como Pepillo Origel, y Martha Figueroa, donde vivió un momento de tensión, pues acudió al foro a pedirle perdón al comunicador tras haber hablado de su vida personal en sus programas de radio.

El encuentro entre Shanik Berman y los anfitriones del programa generó un ambiente de sorpresa, particularmente por la reacción de Martha Figueroa. Y es que la co-conductora se mostró un tanto reacia a las palabras de Shanik, quien también le pidió perdón a ella por haber descalificado su trabajo sin haberlo visto antes.

Martha Figueroay Juan José Origel conducen el programa "Con permiso" de Unicable (Foto: Unicable)

“Déjenme contarles que hace unos días Shanik Berman en su programa de radio y de todo, también ahí en el programa de Maxine habló de mí, se hizo más escándalo de todo, que si andaba yo con quién, de dónde sacaría las edades, de dónde sacaría tantas cosas? Bueno, pues qué creen. Bienvenida, mi querida Shanik”, dijo Pepillo un tanto incómodo al presentar a la comunicadora.

“Mi querida Shanik, tú sabes que te he querido durante muchos años, que somos amigos de muchos años y esto fue lo que más me dolió, que una amiga a la que tú quieres por mucho tiempo y que le tienes tanto cariño y tanto respeto y todo, me molestó muchísimo”, le dijo a su colega, quien por su parte se mostró conmovida.

Pepillo aseguró que Shanik es una "hocicona" por decir que él está enamorado Crédito: TelevisaUnivision

“Primero lo que quiero decir, Pepillo es que te quiero mucho y que no quiero que te enojes conmigo nunca y que no lo hice jamás por lastimarte. Eso fue lo que yo oí y lo que leí y puse el bite tuyo, pero nunca fue para lastimarte”, dijo la comunicadora entre lágrimas.

“Mira, yo soy judía y se supone que los judíos no debemos nunca de hincarnos, pero yo me quiero hincar y te quiero decir que me perdones”, añadió conmovida.

Por su parte, Origel se mostró sensible ante el gesto: “Mira, ya viniste, no te guardo ningún rencor, te tengo mucho cariño y tú lo sabes”.

“Pero yo sólo dije que estaba feliz de que tuvieras un amor y que si no tuvieras un amor, seguirías siendo el soltero más codiciado de México”, reviró la periodista de espectáculos.

La periodista se puso de rodillas ante su amigo Crédito: YouTube@Unicable

“Yo lo sé. Mira, yo te conozco y bien bien no estás”, contestó Pepillo. “Es cierto, yo nací dañada porque soy hija de sobrevivientes del holocausto y sí estoy medio dañada, pero eso no quita todo el amor que yo te tengo”, recalcó Shanik Berman, quien fue parte de una situación incómoda cuando Figueroa se negó a abrazarla y los calificó de “ridículos”.

Pepillo Origel llamó “hocicona” a Shanik Berman

Fue en noviembre pasado cuando Pepillo condenó al aire el hecho de que Shanik hubiera hablado de él y revelara que presuntamente “estaba enamorado” de una persona 43 años menor que él, es decir, un joven de 30 años.

“¡Shanik! Aquí no te vuelves a aplastar nunca por andar hablando de mí, de hocicona”, dijo airadamente en su programa de Unicable.

Juan José Origel negó alguna vez haber dicho que está enamorado, como afirmó Shanik Berman

“Toda la gente que habló de mí, son puras mentiras, yo fui con Matilde y le dije: ‘Ay, sí estoy enamorado...’, ¿me voy a estar enamorando? No me enamoré cuando tenía edad, pendej*os”, dijo el presentador refiriéndose a la entrevista que brindó a Matilde Obregón, donde contó que conoció a un hombre en España.

“Lo que pasa es que conocí a alguien en Madrid y me encantó sentir lo que hacía mil años que no sentía, así, te lo juro. Digo, yo ya no tengo edad de estarme enamorando ni de andar haciendo esto ni nada, pero me encontré a una persona que realmente merece mucho la pena, entonces me vine feliz”, dijo entonces.