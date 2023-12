Quién es el dueño de la rueda de la fortuna de Chapultepec, ‘Aztlán 360′, la atracción más grande en CDMX

Fue el prototipo de la fortuna del Parque Aztlán, cuya inauguración será el 30 de agosto. Foto: Captura de Pantalla

En la Ciudad de México ha inaugurado un nuevo icono urbanístico, la Rueda de la Fortuna “Aztlán 360″, cuya estructura monumental de 85 metros de altura se convierte en una pieza central del Aztlán Parque Urbano, sito en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

El pasado 5 de septiembre, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, activó la iluminación de la atracción, que suma 218 mil luces, proyectadas para permanecer encendidas de forma permanente y enriquecer el panorama nocturno de la metrópoli.

Durante la inauguración, Batres Guadarrama destacó que la rueda será visible desde diversos puntos de la capital, tanto de día como de noche, y resaltó la transformación impulsada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la apertura de la Residencia Oficial de Los Pinos al público y su conversión en un espacio cultural, lo que facilitó la construcción de la Rueda “Aztlán 360″

Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX, encabezó encendido de la rueda de la fortuna en Parque Aztlán Captura: Youtube/GobCDMX

Quién es el dueño de la rueda de la fortuna de Chapultepec

De acuerdo con Gobierno de la Ciudad de México, el proyecto fue llevado acabo por Mota-Engil México es una empresa filial del grupo Mota-Engil, un conglomerado empresarial portugués con presencia internacional que se dedica a sectores como la ingeniería y construcción, gestión de residuos y concesiones de infraestructuras.

La presencia de Mota-Engil en México comprende la realización de proyectos de construcción y desarrollo de infraestructura tanto pública como privada. La empresa participa en proyectos que incluyen carreteras, puentes, presas, infraestructuras urbanas y edificaciones.

Actualmente la filial mexicana es liderada en el país por José Miguel Bejos quien, de acuerdo con la revista Proceso, es un empresario mexicano relacionado con el Grupo Atlacomulco y amigo Enrique Peña Nieto.

En la inauguración del parque afirmó que la “Aztlán 360″ se suma a la iluminación de otros monumentos emblemáticos de la ciudad, y podrá adaptar su iluminación para conmemorar eventos nacionales y visitas internacionales.

Parque Aztlán. Foto: Captura de Pantalla

Destacó que la rueda dispone de 40 cabinas con capacidad para seis personas cada una, equipadas con aire acondicionado, calefacción y bluetooth para la reproducción de música, prometiendo una vista panorámica excepcional de la ciudad en un trayecto de 20 minutos.

El Gobierno de la Ciudad de México indicó que el proyecto realizado por Mota-Engil México, ha generado mil empleos directos e indirectos en su fase de construcción, y se espera que contribuya significativamente a la economía local y al turismo en la región.

Miguel Ángel Mancera y su proyecto para Chapultepec

Ex el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, del PRD, propuso la construcción de una gran rueda de la fortuna en el Bosque de Chapultepec en 2016. El proyecto fue descartado, entre otras razones, por el temor a que pudiera afectar el patrimonio cultural de la zona y representar un riesgo para la seguridad del entonces presidente, debido a la proximidad del sitio con Los Pinos.

El plan de instalar una rueda de la fortuna en Chapultepec no se confirmó para el nuevo espacio de entretenimiento Parque Aztlán. No obstante, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la CDMX, indicó que ante el cambio en Los Pinos como un parque cultural abierto al público y ya no la residencia presidencial, el proyecto se podría consolidar.

Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX, encabezó encendido de la rueda de la fortuna en Parque AztlánCaptura: Youtube/GobCDMX

Martí Batres aseguró el éxito de <b>Parque Aztlán</b>

El jefe de Gobierno de la CDMX destacó que el Parque Urbano espera recibir hasta 15 mil visitantes diariamente y 3 millones al año, ofreciendo entretenimiento tradicional, mecánico y cultural, incluyendo el museo Dolores Olmedo y un auditorio.

La atracción estará abierta de 19:00 a 01:00 horas (7:00 PM a 1:00 AM) todos los días. El acceso al parque será gratuito, manteniendo precios accesibles en atracciones específicas cuando se proceda a su apertura.