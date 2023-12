¿Impagables? Revelan el precio de los boletos para la final de América vs Tigres en el Estadio Azteca

Se dieron a conocer los precios del partido de la final de la Liga MX entre América y Tigres (Cuartoscuro)

La final del futbol mexicano se encuentra definida. Las Águilas del América y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) disputarán el trofeo del Apertura 2023 y los detalles de los dos partidos ya se están dando a conocer. Los precios de los boletos para ambos encuentros ya fueron revelados, aunque los del encuentro de vuelta destacan por su elevado precio.

Te puede interesar: ¿América o Tigres? Javier Alarcón dijo quien merece ser el campeón de la Liga MX

Tres días antes del arranque de la serie por el título, las Águilas del América difundieron una imagen en su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, en la que dieron a conocer el precio de las localidades para el encuentro programado para el próximo domingo 17 de diciembre.

La publicación generó todo tipo de comentarios. Y es que, a diferencia de las entradas para el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, las personas interesadas en acudir al encuentro programado en la capital del país deberán desembolsar, por lo menos, MXN mil.

El boleto más barato para la final en el Estadio Azteca cuesta MXN mil (X/@ClubAmerica)

¿Cuánto cuestan los boletos para la final de América vs Tigres en el Estadio Azteca?

De acuerdo con la información difundida, el precio de los boletos quedó definido de la siguiente manera:

Zona 400, 500 y 600 cabecera - MXN mil.

Zona 400, 500 y 600 lateral - MXN mil 500.

Zona 300 - MXN mil 800.

Zona 100 cabecera - MXN dos mil.

Zona 100 lateral - MXN dos mil 800.

La publicación de los precios generó todo tipo de comentarios y reacciones entre los usuarios de la red social X, antes Twitter. No obstante, la mayoría de ellos dejó ver el entusiasmo por volver a ver a su equipo en una final por primera vez desde el año 2019 contra los Rayados de Monterrey.

Te puede interesar: ¿Cuánto gana André Pierre Gignac? Este es el sueldo del delantero de Tigres

“¿Quieren boletos para la final? Paguen”, “Ya pónganle segundo piso al estadio que no vamos a cabe”, “Están baratos si es que ganan, si no no tanto”, “Están bien caros, pero ahí estaremos”, “Mis hijos no tendrán regalos en navidad, pero hay prioridades”, “Si piensan que voy a gastar más de mil pesos para ir a verlos están en lo correcto”, “¿y ya sin hambre cuánto?”, fueron algunos de los comentarios.

Estos son los horarios para la final del Apertura 2023 de la Liga MX (X/ @LigaBBVAMX)

Cabe mencionar que el precio de las localidades más baratas aumentó en poco más del 300 por ciento en comparación con el rango que mantuvieron a lo largo de la temporada regular. Y es que en la mayor parte de los encuentros el precio osciló entre los MXN 300 y MXN 350, de acuerdo con el día de la semana y el rival en cuestión.

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido de ida de América vs Tigres?

El Club América no fue el único equipo que dio a conocer los precios de los boletos. Horas antes, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) dieron a conocer la venta de boletos para todas aquellas personas que cuentan con un abono en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza.

Te puede interesar: Por qué André Pierre Gignac será baja para el Pumas vs Tigres

De esa forma, dieron a conocer que la lista de precios para el partido de ida en el estado de Nuevo León está compuesto de la siguiente forma: