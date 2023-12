Consuelo Loera, mamá del Chapo Guzmán, le dio más de una carta a AMLO, ¿qué le pidió?

En marzo de 2020, durante una supervisión de obra en Sinaloa, el presidente saludó de mano a doña Consuelo (Captura de pantalla)

Este domingo 10 de diciembre, se comunicó el deceso de María Consuelo Loera Pérez, madre del conocido narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Fuentes indican que su fallecimiento, ocurrido en Culiacán, Sinaloa, fue por causas naturales a las 14:30 horas aproximadamente.

Te puede interesar: Muere Consuelo Loera, mamá del “Chapo” Guzmán a los 94 años

Loera Pérez era también abuela de los actuales líderes del Cártel de Sinaloa, apodados los “Chapitos”: Ovidio, Joaquín, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán.

Se conoce que la señora Consuelo Loera padeció COVID-19 en 2021, enfermedad de la que se rumoraba había quedado con secuelas, las cuales habrían deteriorado su salud hasta provocar su muerte a los 94 años.

Te puede interesar: Religiosa y con 11 hijos: así fue la vida de Consuelo Loera, la madre del narcotraficante más famoso de México

Consuelo Loera residía en La Tuna, Badiraguato, y su figura cobró relevancia en el ámbito público cuando en 2020 solicitó, mediante carta, una visa humanitaria al presidente Andrés Manuel López Obrador durante una visita oficial a Sinaloa. Esto con la intención de visitar a su hijo “El Chapo” en la prisión de máxima seguridad en Estados Unidos donde se encuentra el capo.

La mujer falleció a los 94 años en Culiacán, Sinaloa (Twitter)

AMLO se vio envuelto en la polémica por su encuentro con la matriarca de la familia Guzmán Loera en Sinaloa y recibió críticas de la oposición y de la opinión pública, pero el presidente argumentó que su trato hacia la señora Loera Pérez fue el mismo que se debe a cualquier persona de la tercera edad y negó que hubiera concedido algún trato preferencial por su conexión con el Cártel de Sinaloa.

Cuántas cartas le dio Consuelo Loera a AMLO para abogar por la repatriación del Chapo Guzmán

En ese encuentro ocurrido en marzo de 2020 la madre del Chapo le entregó una carta al mandatario donde le solicitaba poder ver a su hijo, quien se encuentra recluido en la prisión federal ADX Florence en Colorado, la cárcel más segura de Estados Unidos y el mundo.

Te puede interesar: De qué murió Consuelo Loera, la madre de “El Chapo” Guzmán

“Las madres tienen amor especial y sublime por los hijos. (Me dijo) que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo, y me pide que la ayude en gestiones para que el Gobierno estadounidense le permita viajar para ver a su hijo, y voy a hacer el trámite”, comentó entonces.

María Consuelo Loera Pérez habría padecido secuelas de COVID-19 que minaron su salud (Cuartoscuro)

Pero el presidente habría recibido dos cartas y no una, según lo informó el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente personal en marzo de este 2023.

El comunicador especuló que AMLO “no se ha resignado” y que quiere al ex líder del Cártel de Sinaloa de regreso en México para que cumpla su condena en una prisión nacional.

“El nombre de Joaquín el Chapo Guzmán no deja de estar en la conversación pública y privada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tampoco su deseo de repatriarlo”, escribió Riva Palacio.

El encuentro entre AMLO y la mamá del Chapo generó duros ataques contra el mandatario (Cuartoscuro)

Sobre las dos misivas que habría recibido el presidente de la señora Consuelo, una de las cuales AMLO dio a conocer públicamente en marzo de 2020, Riva Palacio redactó:

“La segunda carta que le entregó en mano y difundió la Presidencia se refería a una anterior, que no se sabe cómo llegó a manos de López Obrador, a quien se dirigió como ‘estimado hermano de Cristo’, donde le pedía que le siguiera dando apoyo. La carta está llena de revelaciones. La más importante, que, como resultado de la primera misiva, el Presidente había designado a tres secretarios de Estado y al fiscal general para que atendieran la petición de la señora María Consuelo Loera Pérez”

“No se sabe si la instrucción tuvo seguimiento y hubo alguna gestión ante el gobierno de Estados Unidos, pero públicamente no pasó nada”, añadió.

La señora solicitó al presidente que le gestionara una visita a su hijo en la prisión federal ADX Florence en Colorado, la cárcel más segura de Estados Unidos y el mundo (Especial/ AP/ Cuartoscuro)

Asimismo, el comunicador refirió que una tercera carta sobre el mismo tema, la solicitada repatriación del narcotraficante, habría llegado a manos de Andrés Manuel, en esta ocasión a través de José Refugio González, uno de los abogados de ‘El Chapo’.

“Esta tercera carta no fue dada directamente a López Obrador, sino que se envió por correo electrónico a la embajada de México en Washington, desde donde se reenvió a la Cancillería”, escribió entonces el comunicador.