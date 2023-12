Aarón Gil, vocalista de ‘Alta Consigna’, denuncia robo hotel de Chiapas: “Se metieron a mi cuarto”

El integrante de la agrupación de regional mexicano perdió varias joyas Credito:IGaltaconsignaoficial credito:googlemaps

Este sábado 09 de diciembre, el cantante Aarón Gil recurrió a sus redes sociales para denunciar a un hotel de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el presunto robo de varias piezas de joyería que había dejado guardadas dentro de una maleta en su habitación.

“Para todos los que vengan a Tuxtla, no se queden en este hotel, con estas ratas mugrosas”.

El vocalista de Alta Consigna grabó un video en la recepción del hotel Hilton Garden Inn para exponerlos por el presunto robo de sus pertenencias de alta gama y mandó un mensaje a todas las personas que tengan contemplado hospedarse en dicho lugar en los próximos días, pues cree firmemente que un trabajador fue quien sustrajo sus pertenencias.

Según el cantante, alguien entró a su cuarto y sustrajo varias joyas (Instagram: @aarongilac)

“Se metieron a mi cuarto, me rompieron la maleta, la rompieron literal con unas pinzas y me sacaron mis joyas. Me robaron un Rolex, cadenas de oro, anillos; uno pensando que se queda en un hotel de confianza, pero la verdad es que no, por lo menos aquí en Tuxtla no. Tengan cuidado”, mencionó.

Hasta el momento se desconoce si Aarón Gil levantará una denuncia ante las autoridades correspondientes o una queja en la empresa en cuestión.

¿Dónde se encuentra el hotel Hilton Garden Inn y cuánto cobra por noche?

El área de hospedaje se encuentre en Boulevard Belisario Domínguez, De los Castillos 1641, 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; entre Parque Caña Hueca y Parque Tuxtlán.

(Instagram: @aarongil)

De acuerdo con información disponible en la página oficial del hotel Hilton Garden Inn, pasar una noche en la habitación más económica cuesta alrededor de 923 pesos mexicanos. Cuenta con área de estacionamiento y una piscina al aire libre.

¿Quiénes son Alta Consigna?

Se trata nada más ni nada más de una agrupación de regional mexicano originaria de Tijuana, Baja California que comenzó su trayectoria artística en 2015. Desde su creación, sus integrantes han destacado en el medio artístico nacional con canciones de norteño-banda como Culpable tú, No te pido mucho, Te deseo lo mejor, El poder de tu mirada y No puedo olvidarla.