Así fue el intenso rescate de una mujer que intentó suicidarse desde un puente peatonal en Coapa

aunque el tiempo de pandemia ha concluido y se restableció una normalidad en la sociedad, las consecuencias del encierro preventivo tuvo mayor impacto en las población más joven del país. Cortesía: Infobae.

Una mujer, que amenazaba con lanzarse desde lo alto de un puente peatonal cercano al Centro Comercial Galerías Coapa, ubicado al sur de la Ciudad de México, logró conservar su vida debido a la la intervención de elementos policiacos, automovilistas y transeúntes, quienes lograron intervenir en la escena.

Te puede interesar: En la Venustiano Carranza cae presunto individuo que fingía ser policía; portaba pistola de balines y placa de juguete

El evento fue identificado gracias al monitoreo del C2 Sur, en el cruce de las calzadas Miramontes y Del Hueso, en la colonia Residencial Miramontes, perteneciente a la alcaldía de Tlalpan. Operadores del C2, mediante cámaras de videovigilancia, detectaron a una mujer que presentaba un comportamiento inusual en la cima del puente.

Ante esta situación, unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se desplegaron al lugar y constataron la visible alteración de la mujer, quien sollozaba. Adoptando medidas precautorias, se interrumpió el tráfico vehicular y se solicitó la colaboración de una camioneta de carga para establecer un diálogo de confianza con la afectada.

El rescate quedó registrado en video por algunos testigos presentes en el lugar. (@CI_CDMX)

En un acto, el personal policial, con el respaldo de algunos transeúntes, logró sujetar a la mujer y evitar así su intento de arrojarse desde la altura del puente. El rescate quedó registrado en video por algunos testigos presentes en el lugar, capturando el momento en que la mujer fue asegurada por un uniformado y dos civiles que la apoyaron desde la caja de la camioneta de carga.

Aun así saltó

A pesar de los esfuerzos desplegados para prevenir daños a la mujer, el rescate culminó con su salto del puente, una vez que no pudo regresar al estar colgada. No obstante, fue atendida por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes la evaluaron y diagnosticaron con una crisis neuroconvulsiva que no requirió traslado hospitalario.

Tras el chequeo, un oficial permaneció con ella hasta que se restableció por completo, momento en el cual un familiar se hizo cargo de ella y se retiró por medios propios.

Elevadas cifras de suicidio México

La Ciudad de México ha experimentado una tasa de suicidio de 6.4 por cada 100 mil habitantes en 2022, evidenciando una disminución con respecto al año previo. No obstante, esta cifra aún supera la media nacional que se situó en 6.3.

En el Estado de México, se ha registrado una disminución en la tasa de suicidio, ubicándose en la posición número 18 a nivel nacional con un 18.1% por cada 100 mil habitantes en 2021.

pesar de los esfuerzos desplegados para prevenir daños a la mujer, el rescate culminó con su salto del puente. (@CI_CDMX)

Entre los estados con mayores y menores índices de suicidio en 2021 se encuentran Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes, así como Oaxaca, Veracruz y Guerrero, respectivamente.

No obstante, ha sido importante contar con la colaboración comunitaria para abordar las crisis de salud mental y prevenir tragedias innecesarias.