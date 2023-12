Es oficial: Samuel García no participará en la contienda electoral para Presidente de la República

El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, habla durante una entrevista. (Foto: EFE)

Samuel García Sepúlveda retomará sus funciones como gobernador del estado de Nuevo León, por lo que desistirá de contender por la Presidencia de México con el partido Movimiento Ciudadano (MC), así lo dio a conocer a través de un acuerdo.

A través del acuerdo expuso que se trata de la reasunción de sus funciones como gobernador de NL. En ese caso informó a la ciudadanía su postura oficial.

“Siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, expone.

(Foto: X/@samuel_garcias)

Esto luego de que en días pasados había hecho un anuncio formal, junto con su esposa Mariana Rodríguez, sobre su intención de participar en las elecciones presidenciales del próximo año. Incluso, se había revelado que quien quedaría como gobernador interino en su lugar sería Luis Enrique Orozco.

Samuel García no se pronunció sobre la postura del Congreso, quien había ratificado que Enrique Orozco sería quien lo sustituiría en el cargo en caso de pedir licencia, rumbo a los comicios de 2024.

Posibles motivos para bajarse de la contienda presidencial

Hay que recordar que, conforme a las leyes electorales. En especial, aquellos que actualmente ocupan un cargo de elección popular, deben renunciar a sus puestos seis meses antes de la jornada electoral, para poder contender por la Presidencia, de acuerdo con la normativa vigente.

Samuel García anuncia a los ciudadanos su postura. (AP Foto/Roberto Martínez, Archivo)

De ese modo, la fecha del 2 de diciembre señala el comienzo de este período previo a las elecciones presidenciales del próximo año. Este plazo se establece para garantizar que los candidatos no aprovechen ventajas indebidas de su posición actual en la contienda, además de que funge como un mecanismo que busca promover una competencia justa y equitativa en el proceso electoral.

En este contexto, la decisión del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, de reasumir su cargo después de haber solicitado licencia, resulta significativa.

Al retomar sus funciones como gobernador, García parece apartarse de la carrera presidencial, ya que no cumpliría con el requisito de desempeñarse en un cargo público hasta seis meses antes del día de elecciones. Este movimiento posiblemente descarte su participación como candidato a la presidencia según las regulaciones actuales.

La normativa tiene como objetivo principal evitar que los recursos y la exposición vinculados a un cargo público puedan influir de forma determinante en las preferencias del electorado. Es parte de los esfuerzos por preservar la integridad y transparencia del proceso electoral en México. Los ciudadanos y otros aspirantes a cargos públicos estarán atentos a cómo se desarrollan estas disposiciones en los meses que anteceden a las elecciones de 2024.