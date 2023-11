Así maltrataron a Dani Flow en el podcast de Luisito Comunica: “Sólo te invitamos por tus rimas” | VIDEO

Imágenes: YouTube.

En una revelación sorprendente, el reguetonero Dani Flow abrió el capítulo de un pasado incómodo durante su participación en el podcast En Cortinas, conducido por los influyentes youtubers Luisito Comunica y Berth-OH. Aunque la entrevista se llevó a cabo hace algunos años, recientemente Dani Flow compartió detalles sobre su experiencia, destacando que en ciertos momentos consideró abandonar el set.

El proyecto En Cortinas, que ahora ya no existe, se caracterizaba por entrevistar a figuras destacadas, y en este caso, Dani Flow fue uno de los invitados cuando su popularidad comenzaba a florecer gracias a sus habilidades en el freestyle. Sin embargo, la entrevista desapareció misteriosamente del canal de YouTube, sin explicación alguna por parte de los conductores.

¿Por qué desapareció la entrevista de Dani Flow?

En declaraciones recientes con Doble G, Dani Flow, también conocido como ‘El Rey del Morbo’, mencionó que durante la grabación de aquel episodio, se sintió incómodo debido al estado de embriaguez de Berth-OH, quien no dejaba de hacer comentarios desfavorables.

La actitud de Berth-OH durante la entrevista, según Dani Flow, sugirió que no tomaba en serio sus aspiraciones de convertirse en cantante y alejarse del freestyle.

“Sentí que Berth me trató como si fuera un personaje de momento y ahí me fuera a quedar”, expresó Dani Flow, recordando la incomodidad que experimentó en ese momento. Además, reveló que tras obtener éxito, los comentarios de sus seguidores podrían haber llevado a la eliminación del video del canal de YouTube de Luisito Comunica y Berth-OH.

“Entonces fui creciendo poquito a poquito y mi público me defendió. Fue un 80 por ciento de los comentarios, diciendo, ‘oye por qué trataste a este wey así'. Entonces a lo mejor no era buena imagen para el episodio”, afirmó el cantante.

Dani Flow pensó en abandonar la entrevista

Dani Flow fue uno de los actos más esperados del Flow Fest 2023. (Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México)

En un momento clave de la entrevista, Dani Flow compartió que Berth-OH le dijo: “Aquí nada más te invitamos por tus rimas, Dani Flow”, lo que provocó que el reguetonero considerara abandonar la entrevista. Esta situación generó tensiones y contribuyó a la percepción de que los influencers estaban menospreciando su trayectoria musical.

“Yo exponía que quería ser cantante, que estaba en ese proceso... pero [Beth-Oh] me decía, ‘haz cosas chistosas en tu música’... se quiso llevar como si fuera mucho mi amigo y en cámara se vio súper mal... y a mi me hizo sentir incómodo en el momento también y eso no se pudo esconder, la gente lo notó y no creo que fuera una buena imagen para su canal”, explicó el artista originario de Irapuato.

El cantante de reguetón relató que estuvo a punto de abandonar la entrevista Crédito: @mega.clipp

A pesar de los momentos incómodos, Dani Flow ha continuado su ascenso en la industria musical, consolidándose como una figura destacada en el género del reguetón. Recientemente se presentó con éxito en el Coca Cola Flow Fest 2023, en donde encantó a miles de sus seguidores.