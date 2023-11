Mamá de Eiza González aprueba romance con Mario Casas: “En esta familia siempre hay buen gusto”

Mario Casas: quién es el actor español que estaría estrenando romance con Eiza González

En septiembre de este 2023, Eiza González y Mario Casas fueron vistos con actitudes muy cariñosas mientras paseaban por Italia, lo que disparó rumores de un posible romance entre la actriz mexicana y el histrión español.

Las especulaciones se intensificaron cuando se difundieron imágenes de la pareja besándose en las calles de Roma, lo que fue tomado como una confirmación de que entre ambos estaba naciendo el amor.

Pese a la evidencia fotográfica, Mario Casas, conocido por su papel en Tres metros sobre el cielo, evadió las preguntas de la prensa española sobre la supuesta relación, y no confirmpo nada.

Por su parte, Glenda Reyna, madre de Eiza y exmodelo mexicana, fue abordada por la prensa en México, frente a las instalaciones de Televisa San Ángel, y aunque manifestó desconocer los detalles de la relación, destacó la felicidad y el éxito profesional de su hija.

Eiza González y Mario Casas fueron vistos juntos y besándose en Roma (Recorte)

Además se mostró un tanto fastidiada pues señaló que son frecuentes los rumores acerca de romances de la actriz cada vez que se le ve acompañada.

“Es una niña feliz, no hoy, siempre, está feliz, está haciendo su vida, está logrando sus sueños, viaja, trabaja muy duro y es muy talentosa, es una gran hija”. Mencionó que a la actriz siempre “que se recarga en una pared, se le inventan galanes” y que el día en que ella le confirme algo, saldrá a gritarlo, pero por ahora no sabía más.

Al ser consultada nuevamente dos meses después, Glenda Reyna reiteró no tener información sobre un noviazgo entre su hija y Mario Casas, ya que residen en diferentes partes del mundo.

“Yo sigo diciendo que no sé nada, yo estoy en México, ella está en el otro lado del mundo”. Al ser informada por los reporteros en un evento que a Eiza se le ve feliz con su nueva conquista, Glenda expresó. “Qué bueno, me da gusto. Es que no me gusta que me pregunte de mis cosas, ¿yo por qué le preguntó por las suyas? Las mías son privadas, las de ella también”.

Glenda prefiere respetar la privacidad de su hija y ser una madre discreta (IG: eizagonzalez)

Resaltó la importancia de respetar la privacidad de Eiza, refiriéndose a su promesa personal de ser una madre discreta, en contraste con su propia experiencia con una suegra “metiche”.

“Ni me meto, ni opino, ni pregunto ni nada, de verdad se los digo. Yo prometí ser una suegra fantástica, porque mi suegra era muy metiche, lo puedo decir ahora porque mi marido ya no está en este mundo, si no me lo hubiera tenido que haber callado”

Ante la pregunta sobre si consideraba atractivo a Mario Casas, Reyna admitió su buen parecer, y frente a la posibilidad de un matrimonio, comentó de manera jovial que comenzaría a pensar en el vestido para la boda.

“Es que es un guapo, en esta familia siempre hay buen gusto”. ¿Y si llegaran al altar?, fue la siguiente cuestión. “Ya iré pensando en el vestido”, dijo a tono de broma.

Mario Casas evitaó hablar sobre su relación con Eiza ante la prensa (Foto: Europa Press)

Mario Casas ni admitió ni confirmó romance con Eiza González

Hasta el momento, el único que ha sido cuestionado sobre el supuesto romance ha sido Mario, quien fue muy cauteloso al hablar sobre la protagonista de Lola, érase una vez.

Cuando el reportero se le acercó y le mencionó a Eiza González, él soltó una risa nerviosa e inmediatamente se alejó del micrófono. Después, volvió a acercarse para decir: “No te voy a decir nada. ¿Feliz? Siempre”, mientras continuaba riéndose. La reacción del actor hizo que tanto en medios como en redes dieran por confirmado el noviazgo.