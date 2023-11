Alcaldesa de Acapulco despidió a su secretario privado por participar en actos de rapiña tras Otis

Abelina López juanto a su ex secretario privado, Ángel Vargas Rodríguez (Foto: especial)

La alcaldesa de Acapulco (Guerrero), Abelina López Rodríguez, informó este sábado que separó de su cargo a su secretario privado, Ángel Vargas Rodríguez, luego de que este fuera exhibido en vídeo participando en los saqueos en la tienda Woolworth después del del huracán Otis de categoría 5, el cual asoló el destino turístico el pasado 25 de octubre.

Así lo confirmó la edil morenista durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento, señalando que dicha destitución ocurrió desde el pasado 14 de noviembre.

Señaló que ninguna persona de su equipo puede ser parte de la “descomposición social”, al subrayar la importancia de ser un gobierno honesto y de dar el ejemplo a la ciudadanía.

“Tenemos que ser ejemplo, tenemos que mandar un mensaje a la sociedad que hay un gobierno honesto y que tienen que ser ejemplo, dicen que el ejemplo arrastra y estamos trabajando”.

En la rapiña y saqueo en #Acapulco también Intervinieron funcionarios de #Morena, policías estatales, municipales y de la @GN_MEXICO_.



Y es que Vargas Rodríguez fue captado en los actos de rapiña cargando una cuatrimoto de juguete valuada en tres mil pesos, artículo que no es de primera necesidad, pues muchos otros acapulqueños prefirieron sustraer solo alimentos, agua, medicinas y papel de baño. Esto a pesar de que el entonces funcionario percibía un sueldo de 32 mil pesos a la quincena.

Un gran debate en redes causó la “rapiña” en el destino turístico más importante del estado de Guerrero. Si bien muchos lo hicieron para sobrevivir, los mismos acapulqueños exhibieron a las personas que tomaron electrodomésticos, motocicletas, salas completas y hasta cajeros automáticos.

Al respecto, Abelina López afirmó que los saqueos en propiedad no son robos, “sino cohesión social”, lo que causó un sinnúmero de críticas en su contra.

“Yo no le llamo robar, yo le llamo cohesión social, yo no le llamo robos. Quizá no es lo mismo que tiene el estómago lleno al que no lo tiene lleno”

Cabe mencionar que contaba con una trayectoria colaborativa de más de una década con López Rodríguez y en 2021 creó la canción “Algo lindo está por llegar” para la campaña electoral.

Además de su papel político, es conocido por su participación en actividades culturales, como fotografía y poesía, así como su apoyo a la comunidad LGTB+.

Cómo va la reconstrucción

Por otra parte, la alcaldesa informó que tras un mes del paso del huracán categoría 5, el gobierno ha realizado considerable esfuerzo por limpiar la ciudad, recogiendo 150 mil toneladas de escombros, equivalente a la basura recogida durante seis años, invirtiendo alrededor de 50 millones de pesos.

People pass by debris at Punta Diamante a month after Hurricane Otis hit Acapulco, Mexico November 25, 2023. REUTERS/Raquel Cunha

“Muchos han hecho negocio porque recogen la basura de un punto o me la avientan a Costera u otro punto de la calle. No sé si no sienten nada por la ciudad, no sé de qué están hechos”,

Acerca del relleno sanitario, mencionó que será construido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el próximo lunes.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) ha restablecido el 92% del servicio de agua con una inversión de 56 millones de pesos, continuando con las labores de recuperación del alumbrado público.

La alcaldesa López señaló que, aunque la reconstrucción de Acapulco tras el desastre natural será un proceso largo, el avance es significativo y crucial para revitalizar el turismo y la economía local.