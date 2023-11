José Ramón López Beltrán responde a AMLO tras regaño por su uso de redes: “Ya nos portaremos bien”

José Ramón López Beltrán celebró la mayoría de AMLO en revocación de mandato (Foto: Twitter / @30JR41_)

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó y criticó el comportamiento de su hijo José Ramón López Beltrán en las redes sociales pues se encuentra muy activo en las plataformas digitales que constantemente utiliza para responder a las críticas en su contra o enfrentar a otros políticos detractores del movimiento de la Cuarta Transformación.

Actitud que el mandatario federal de nuestro país reprueba, pero que no puede detener pues ya “tiene 40 años” y no controla lo que sus hijos comenten o publiquen en sus cuentas personales, no obstante el regaño y acusaciones públicas no fueron en vano pues este viernes 24 de noviembre José Ramón López Beltrán envió un mensaje a AMLO pidiéndole disculpas.

“Ya nos portaremos bien”, fue una de las frases que más destacaron de todo el discurso del hijo del presidente pues realmente parecía un “niño regañado”, como lo calificaron los usuarios en redes sociales; sin embargo, también se consideró como una muestra de respeto a sus mayores y que, aunque, sea el titular del Ejecutivo Federal, no deja de ser su papá.

José Ramón López Beltrán es un usuario muy activo de las redes sociales. (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

En el discurso que compartió en redes sociales, pidió disculpas por sus actitudes al responder ante los ataques que recaen en su contra por parte de personajes de la política y de los usuarios de las plataformas digitales. Además aseguró que habría una modificación en sus actitudes, principalmente por respeto a su papá.

Estas fueron parte de las palabras del comunicado del hijo de AMLO: “Mi papá ha mencionado su deseo de que nos portemos bien, y quiero asegurarle, y a todo México, que mi definición de ‘portarse bien’ incluye ser auténtico, crítico y constructivo. No me aparto de los principios de honestidad y rectitud que han guiado a mi familia; al contrario, los abrazo en cada paso que doy”.

No dudo en expresar su agradecimiento a López Obrador pues le dio libertad de expresión aunque no siempre compartieran la misma opinión sobre distintos temas. Pero enfatizó en que los comentarios que recibe uno del otro siempre se basan en el respeto y amor mutuo que se tienen, por lo que a pesar del “regaño” su relación permanece intacta.

José Ramón López Beltrán dijo que su papá siempre les dio libertad de opinión.(Infobae)

“Mis publicaciones en redes sociales han sido tema de discusión, y quiero ser claro: cada palabra que escribo, cada mensaje que comparto, es un reflejo de mi personalidad y mi compromiso con la honestidad, valor inculcado por mi padre y mi madre. Aunque no siempre compartamos las mismas opiniones, nuestro amor y respeto mutuo permanece inquebrantable”, se lee en la publicación.

Por otra parte pidió a los medios de comunicación a centrarse en temas coyunturales de México y no tomar en cuenta, de sobremanera, lo que José Ramón López Beltrán publica en sus redes sociales, así lo expresó:

“A los dueños y directivos de los medios de comunicación: los invito a mirar más allá de la superficie. Hay un océano de temas en México que merecen ser explorados con profundidad y seriedad, más allá de las interpretaciones sensacionalistas de mis interacciones en redes”.

Para finalizar su discurso agradeció a aquellas personas que mostraron su apoyo y su comprensión.

José Ramón López Beltrán agradeció a sus seguidores pro su apoyo y comprensión. (Foto: Twitter/@jorgegogdl)

AMLO se molestó por ataques en contra de sus hijos

El presidente López Obrador no sólo hizo referencia a los comentarios hechos por parte de su hijo José Ramón López, sino que también aseguró que atacan al resto de sus hijos y “ellos no tienen la culpa”.

Actitud de los internautas que disgustó al presidente mexicano.