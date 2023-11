Una joven se viralizó por mostrar cuánto gana en un día cantando en los camiones

Uno de los trabajos que se encuentran en la informalidad es el de los artistas callejeros o que cantan en los transportes públicos (Imagen ilustrativa Infobae)

En México hay aproximadamente 32 millones de habitantes cuyos trabajos están en la informalidad laboral, una de estas ocupaciones es hacer música en el transporte público, aunque sería complicado registrar cuánto dinero se gana en este tipo de ocupaciones, una rapera decidió mostrar las monedas que obtuvo de otros pasajeros en un día común.

Todas las personas han visto por lo menos una vez a un músico callejero o una cantante que va de vagón en vagón pidiendo una propina después de haber interpretado alguna canción, por lo que quizás los usuarios han sentido curiosidad de saber cuánto ganan, ante eso, la tiktoker San123 decidió grabarse cada que se subía a un camión diferente.

La rapera sandra mostró cuánto gana en un día cantando en los camiones (TikTok/@user072318802)

La jornada de la rapera Sandra comenzó a las 13:27 horas y concluyó después de las 16:00, aunque originalmente quería cantar en los camiones hasta el anochecer, terminó su grabación en ese momento porque logró juntar 550 pesos mexicanos en tres horas.

La descripción de su video fue “¿Cuánto gano al día cantando en los camiones?” y después se mostró antes de subirse al primer camión, en el cual juntó 48 pesos, posteriormente abordó otro y hacia las 14:49 llevaba casi 250 pesos mexicanos. A las 3:13 ya había juntado más de 300, por lo que se puede concluir que en cada camión se lleva aproximadamente 50 pesos.

La rapera gana por lo menos 50 pesos por camión (TikTok/@user072318802)

Por lo que dejó ver en su video, la chica aborda cada camión con una pequeña bocina en la que reproduce las bases para hacer sus rimas, ella no especificó si únicamente hace improvisaciones de rap o si también canta otros géneros musicales, pero entre comentarios algunas personas lograron reconocerla e incluso uno de los internautas recordó que cuando se la encontró en el transporte público, ella les recomendó un libro.

Aunque la mayoría de comentarios se centraron en hacer preguntas de genuina curiosidad por su trabajo como rapera y cantante en los camiones, otras personas le dijeron que probablemente estaba mintiendo porque sólo se grabó cuando estaba en la calle contando el dinero, pero en ningún momento dejó ver a su público su interpretación de música en dicho transporte.

La meta de la artista callejera es juntar 15 mil pesos Crédito: (TikTok/@user072318802)

Ante la incredulidad, las burlas y los reclamos de los comentarios de su contabilización de dinero, San123 grabó otro video en respuesta, en el cual ya tenía todas las monedas sobre su mesa y externó que no podía grabarse cantando porque probablemente los usuarios del transporte público no le creerían que necesita dinero.

“Yo y mis monedas nos sentimos altamente ofendidas con tu comentario porque es lo que gano en un día, obviamente no puedo subir a grabarme mientras genero porque para empezar, si me subo a saludar grabando nadie me va a dar nada porque van a creer que estoy haciendo solamente videos para publicar en internet”, dijo.

De igual manera, la rapera mexicana llamada Sandra explicó que para ella, ganar 550 pesos en tres horas era el promedio en sus jornadas laborales, también reveló que este trabajo como artista callejera ha sido su sustento durante cuatro años, pues logró independizarse a los 16. “La primera vez que me subí a generar a un pesero me puse a llorar de la pena”, se sinceró.

La rapera quiere tener al menos 10 mil pesos libres al mes (TikTok/@user072318802)

A través de su misma cuenta de TikTok, la rapera le había hablado a sus seguidores para explicar que su meta es juntar 15 mil pesos libres en el mes, es una meta que se propuso para su comida, sus estudios y los gastos diarios, además de un ahorro de 10 mil pesos, por lo menos. “Les voy a ir mostrando el progreso, no todos los días porque que flojera estar viendome diario, pero les iré mostrando”, señaló.