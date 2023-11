Conejo Pérez deja la dirección del Cruz Azul; así lo despidieron

La Máquina se despide de la temporada con una derrota ante Puebla (@oscarconejoriginal)

La fase regular del campeonato Apertura 2023 de la Liga MX llegó a su fin, y con ello, La Máquina también concluye su participación, marcando el cierre de una etapa para el equipo. Sin embargo, la noticia más destacada no es solo el término de la temporada para Cruz Azul, sino también el anunciado cambio en la dirección deportiva.

Óscar Pérez, conocido como el ‘Conejo’, deja su cargo como director deportivo de Los Celestes debido a los resultados poco satisfactorios obtenidos en los últimos meses.

La Máquina confirmó hace unos minutos oficialmente la desvinculación de Óscar ‘Conejo’ Pérez de la institución. Tras varias semanas de especulaciones, el club lo anunció a través de sus redes sociales, agradeciendo al exarquero por su tiempo y dedicación, especialmente rememorando su contribución para alcanzar el campeonato en 1997.

La Máquina anuncia oficialmente la salida de Óscar Pérez tras culminar la temporada en la Liga MX apertura 2023 (Cuartoscuro)

Así anunció Cruz Azul la salida de Óscar Pérez

“No es un adiós, sino un hasta luego, querido “Conejo”. Hoy, Oscar Pérez deja la Dirección Deportiva de Cruz Azul. Pero a nuestra gran historia, le deparan seguramente más capítulos. ¡Gracias por todo! #AzulDePorVida” es lo que expresó el club en una publicación de X (antes Twitter).

Con el ex portero en la directiva, el equipo no logró clasificar entre los primeros diez lugares, quedándose fuera de la ronda de Play In, a diferencia de otros equipos considerados ‘grandes’ como América, Pumas y Chivas, que aseguraron su lugar directo en la Liguilla.

Termina la fase regular del campeonato con derrota ante Puebla y prepara cambios en su estructura directiva Crédito: X @CruzAzul

El ícono de La Máquina, Óscar Pérez, se había mantenido vinculado a la institución en diversas capacidades después de retirarse del juego activo.

Su partida marca el fin de una era para muchos aficionados que lo vieron triunfar como jugador y luego formar parte del staff técnico. El reconocimiento a su legado y la simbólica gratitud expresada por el club resuenan entre la afición que recuerda su rol clave en la obtención del título liguero de hace más de dos décadas.

¿Qué dijo el Conejo sobre su salida de Cruz Azul?

“De mutuo acuerdo, el Club y yo hemos decidido que era momento de dejar mis funciones como Director Deportivo deCruz Azul. Agradezco a la directiva, a los cuerpos técnicos, jugadores y personal por todo su apoyo y entrega durante mi gestión. Ahora iniciaré una etapa de preparación y cursos, con el apoyo de la Institución para quizás, en un futuro, apoyar desde nuevas trincheras. Y como lo señalan. No es un adiós, sino un hasta pronto. Soy #AzulDePorVida” fue el único comunicado que mandó el exportero,.

Comunicado del Conejo Pérez (@oscarconejoriginal)

El club no ha detallado las circunstancias que rodean la salida de Pérez ni cuáles serán los próximos pasos para el exguardameta en su carrera profesional. Este movimiento, no obstante, forma parte de los cambios que suelen experimentar los equipos, en su búsqueda constante de renovación y evolución tanto en el ámbito deportivo como en el institucional.

Cruz Azul cerró su participación en el Apertura 2023 con una derrota en casa ante Puebla, marcando no solo el final de la temporada, sino también el inicio de un nuevo capítulo en la dirección deportiva del equipo.