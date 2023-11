Qué sucedió en la segunda cita de Luis Miguel en la fiscalía por la demanda de Aracely Arámbula

Luis Miguel nuevamente no acudió a su cita en la fiscalía por la demanda de Aracely Arámbula (Luis Miguel oficial)

La mañana de este miércoles 22 de noviembre, Luis Miguel tenía otra cita en la Fiscalía General de Justicia, en la CDMX, donde debía de presentarse en calidad de imputado por la demanda que inició Aracely Arámbula en su contra tras supuestamente no pagar cuatro años de pensión alimenticia de sus hijos.

A la primera cita, el pasado 15 de noviembre, el Sol de México no asistió, se justificó presentando un comprobante de que ese día tenía que trabajar en Nuevo León, pues tenía un concierto en Monterrey.

Pese a que Luismi llegó a la la capital del país días atrás y pudo haber acatado el citatorio, nuevamente no se presentó, aparentemente de nuevo dijo que no podía presentarse por motivos laborales.

Aracely demandó a Luis Miguel por no cumplir con el pago de la pensión de sus hijos por más de cuatro años, esto luego de que no se llegó a un acuerdo entre sus abogados (Instagram/@aracelyarambula)

Aún así, envió a sus abogados para que comparecieran en su lugar, presentando un documento con el que respondió a la demanda de la madre de sus hijos, según reveló Alex Rodríguez en el programa Siéntese quien pueda.

Según el presentador, en el oficio, el intérprete de La incondicional explicó por qué no ha podido pagar el dinero de la pensión de Daniel y Miguel, sus hijos.

Ahora, él quiere que La Chule explique por qué no ha aceptado los millones de dólares que él pagó para saldar su deuda, pues ella aún no explica a las autoridades a qué se debe su comportamiento.

Luis Miguel de nuevo envió a su equipo de abogados a comparecer, evitando una pena por no acudir a su cita (Instagram/@luismiguel)

“La abogada de Luis Miguel, Raquel Aguirre, acaba de decirme que ella ha comparecido, ha enviado un escrito hasta la fiscalía compareciendo, contando por qué no ha dado ese dinero.

“Ahora la que tiene que declarar es Aracely Arámbula porque no ha querido, a pesar de que ese dinero está en la corte, ella no ha querido retirarlo”

Se desconoce cuál será el siguiente paso, podría ser una nueva cita para Luis Miguel o la primera audiencia para la protagonista de La Madrastra.

La actriz, a través de sus abogados, ya había explicado que no aceptó el dinero porque entregaron una suma que el equipo de abogados de Luismi calculó, no un monto acordado por todos (Instagram/@aracelyarambula)

Aracely Arámbula desmintió las acusaciones de Luis Miguel contra ella

Las citas en la Fiscalía se están dando al mismo tiempo que el equipo de abogados de Luis Miguel han comenzado a dar entrevistas a medios para limpiar la imagen del Sol de México.

Raquel Aguirre, una de las representantes legales, aseguró que Micky no habría pagado la manutención de sus hijos porque La Chule bloqueó la cuenta donde él depositaba, así que desde 2019 le rechazó el dinero que ponía para los niños.

Luego de cuatro años, decidió hacer el pago por más de 10 millones de pesos mexicanos, cubriendo su deuda y adelantando año y medio.

Aracely aclaró que ella siempre ha estado abierta a la convivencia, pero Luis Miguel no ha buscado a sus hijos (REUTERS)

Aprovechó para acusar a la histrionisa de no permitir que Luismi viera a sus hijos, inclusive no les dio permiso de ir a la boda de su hermana, Michelle Salas.

No obstante, Aracely se defendió en entrevista con el programa Fiesta y aclaró que Miguel y Daniel sí tenían el permiso de ir a Italia a festejar con su hermana, pero no pudieron acudir porque su papá no les firmó el pasaporte.

Agregó que sí recibió la invitación directamente de Michelle a través de una llamada, esto una semana antes de la boda, pero ella le tuvo que explicar que los menores no tenían sus papeles en orden por culpa del cantante.

Arámbula ahora quiere seguir el proceso legal, sin importar la forma en que los abogados de El Sol de México le estén limpiando la imagen (Instagram/@ventaneandouno)

En repetidas ocasiones, según Arámbula, ha intentado que sus hijos convivan con Luis Miguel, pero él no ha mostrado interés en ellos. Para dar un ejemplo de esto, recordó que una vez en pandemia, sus hijos estuvieron en Acapulco y ni así se interesó en ellos.

Por todo esto, la protagonista de La Doña piensa que todo es una estrategia de su expareja para limpiar su imagen mientras hace su gira.