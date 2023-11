Aracely Arámbula revela que sus hijos no fueron a la boda de Michelle Salas porque Luis Miguel no firmó su pasaporte

Aracely Arambula REVELA su hijo NO fue a la boda de Michelle Salas porque Luis Miguel no firmó su pasaporte

Aracely Arámbula, reconocida actriz y modelo de 34 años, salió al paso de las recientes declaraciones de la abogada de Luis Miguel, Raquel Aguirre, quien aseguró que el cantante habría invitado a sus hijos, Miguel y Daniel, al enlace matrimonial de su media hermana Michelle Salas, pero que lamentablemente no se les permitió asistir.

En una entrevista para el programa ‘Sale el sol’ el pasado 17 de noviembre, Aguirre señaló que, pese a la disposición de Luis Miguel de ver a sus hijos, no se le ha permitido hacerlo y que incluso los invitó a la boda de Michelle, pero no se les permitió acudir.

Sin embargo, Aracely Arámbula desmintió estas afirmaciones durante una llamada telefónica al programa español ‘Fiesta’ el 18 de noviembre, que también retransmitió el programa matutino de Imagen Televisión.

Esta fue la razón por la que los hijos de Luis Miguel no fueron a la boda de Michelle Salas

Ante las insinuaciones de que ella habría impedido la asistencia de sus hijos al evento, la actriz afirmó: “No, no, no, bueno, es que siempre va a ser noticia el que sí, el que no. No, en absoluto”.

La actriz explicó que se comunicó con Michelle en julio para conocer los detalles de la boda y ofrecerse a que sus hijos participaran en caso de que El Sol no pudiera asistir. Según la mamá de los hijos del cantante, los adolescentes fueron invitados, pero debido a la falta de la firma de su padre en el pasaporte, no pudieron viajar en octubre, fecha en la que se celebró la boda en La Toscana italiana.

Detalló que Michelle se puso en contacto con ella el 2 de octubre, una semana antes de la boda, para hacer la invitación formal a sus hermanos. Afirmó que, lamentablemente, debido a la situación con el pasaporte, no pudieron estar presentes en el enlace.

Además, la actriz desmintió las afirmaciones de la abogada de Luis Miguel sobre supuestas restricciones para que el cantante vea a sus hijos. Arámbula aclaró que siempre ha permitido la convivencia y que las puertas de su casa han estado abiertas, señalando que incluso durante la pandemia estuvieron en Acapulco, en una propiedad que ella compró para sus hijos, y Luis Miguel no se comunicó con ellos.

Actualmente, Aracely Arámbula mantiene una disputa legal con Luis Miguel por el incumplimiento en el pago de la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel. La actriz asegura que la situación legal actual es una estrategia para mejorar la imagen del cantante, quien está por iniciar una gira en México.