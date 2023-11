Abogada de Luis Miguel confirmó que Aracely Arámbula no lo deja ver a sus hijos

Aracely Arámbula no ha permitido que Luis Miguel vea a sus hijos, pese a que firmaron un acuerdo para visitas (Reuters)

Luis Miguel planea volver a tener contacto con sus hijos luego de pagar su deuda con Aracely Arámbula por la pensión alimenticia, pues por el momento la actriz le ha negado verlos, inclusive a pesar de que sea en espacios donde convivan con más familiares.

Esta información la dio a conocer la abogada del cantante, Raquel Aguirre, quien reveló en entrevista con Sale el Sol que ahora Luismi quiere dar su versión de los hechos porque han hecho varias acusaciones falsas en su contra y esto no le convendrá en el proceso que enfrentan en la Fiscalía General de Justicia.

Según la defensora del Sol de México, la verdadera razón por la que el intérprete de La incondicional no ha podido pagar la manutención de Daniel y Miguel, sus hijos, ha sido porque la misma Aracely habría bloqueado las cuentas. No obstante, él planea continuar con sus responsabilidades como padre de los menores y, además de pagar, quiere volver a verlos.

Arámbula ha dicho que ha sido Luis Miguel quien no busca a sus hijos, asimismo lo ha acusado de no pagar la pensión, pero habría sido ella quien bloqueó la cuenta para no permitir el ingreso de dinero (Instagram/@aracelyarambula)

El único problema es que La Chule no lo ha permitido desde tiempo atrás. Ya que Micky estaría desesperado por reencontrarse con sus hijos, inclusive habría recurrido con su hija mayor, Michelle Salas, quien aceptó invitarlos a su boda para que todos convivieran, pero Arámbula no les dio permiso de asistir.

“La disposición de ver a sus hijos está, no se le ha permitido ver a sus hijos, él incluso los invitó a la boda de su hija Michelle, no les permitieron acudir y es precisamente lo que buscamos. Nosotros tenemos la certeza de que esto no necesitaba llegar a instancias judiciales”.

La abogada recalcó que Aracely ha sido quien le ha negado a Luis Miguel ver a sus hijos, pues él siempre los ha buscado. Es por las mismas razones que ella insiste en que toda esta situación no tuvo que llegar a ser una denuncia.

Luis Miguel invitó a sus hijos a Italia a la boda de su hermana, Michelle, pero Aracely no los dejó salir del país (Instagram/@amartehastaelfinlm)

Agregó que la actriz sería quien está rompiendo con el convenio de visitas de Luismi a sus hijos, el cual firmaron en Estados Unidos.

¿Cuánto pagaba Luis Miguel de pensión alimenticia?

Raquel Aguirre también reveló que los billetes que Luis Miguel entregó ante los juzgados por la pensión de sus hijos fue para cubrir los cuatro años en que no pudo cubrir con sus responsabilidades y, además, adelantó un año y medio.

Los abogados de Luis Miguel ahora estarán en los medios para confirmar o desmentir rumores sobre las cuestiones legales con Aracely, de esta forma su imagen tendrá una mejor percepción (EFE/David Borrat)

En total, pagó USD 713 mil por cada uno de sus hijos, es decir, casi un millón y medio de dólares.

La abogada reveló que por mes, el intérprete de Sabor a mí pagaba USD 12 mil por cada uno, que serían poco más de 400 mil pesos. No obstante, Aguirre aseguró que el tiempo en que Luis Miguel pudo cumplir con sus pagos, daba el doble.