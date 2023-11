Ésta fue la petición de Adrián Rubalcava a Xóchitl Gálvez en CDMX

Luego asegurar su permanencia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adrián Rubalcava, ex aspirante de la candidatura capitalina del Frente Amplio por México, pidió a Xóchitl Gálvez Ruiz intervenir en los procesos de la Ciudad de México ante su designación como candidata única presidencial de la alianza.

En conferencia de prensa este 22 de noviembre, el tricolor criticó las apuestas de la tríada política (PRI-PAN-PRD), luego de que fuera designado a Santiago Taboada como el abanderado para competir por la jefatura de Gobierno de la capital sin haber pasado por un proceso “democrático”.

Ante esto, el alcalde de Cuajimalpa hizo un llamado a la senadora con licencia para no ser parte del dedazo y así entablar negociaciones con las dirigencias del Frente Amplio, antes Va por México, y alzar la voz para que se lleve a cabo las selecciones de los candidatos por popularidad. Ruvalcaba recordó que Xóchitl Gálvez fue parte de una designación justa.

Xóchitl Gálvez arrancó su precampaña con damnificados de Guerrero. (Prensa/Xóchitl Gálvez)

“Xóchitl, no seas parte tú del dedazo. Confiamos en que tú como representante del Frente a nivel nacional tienes la capacidad de llamar a las dirigencias para que no se haga lo que no se te hizo a ti, para que no sea haga lo que tu tanto demandaste que no pasara en la CDMX. Para que no se haga lo que tú me dijiste en esa reunión que tuvimos para que no se diera una imposición”, destacó.

El edil recordó que, al igual que la precandidata presidencial, presentó los documentos y requisitos necesarios para competir por la candidatura, por lo que reprochó que no se dieran las mismas condiciones para su selección, pues de forma sorpresiva ya se había designado al precandidato.

“Presenté mi documentación dentro de los tiempos legales...contigo (Xóchitl) se permitió hacer el proceso junto a todos los que aspiraron, se registraron varios precandidatos y se llevó a los foros, cumpliendo todas las etapas hasta llegar al final (...) Xóchitl te ruego, te pido, no seas parte del dedazo, muchos confiaron en ti”, reprochó.

Adrián Rubalcava se queda en el PRI

El tricolor anunció que, ante la decisión del Frente Amplio sobre la capital, terminaría su permanencia en el ex partido hegemónico, no obstante, este 22 de noviembre, el alcalde aseguró que “no se iría ninguna fuerza”, pese a los conflictos internos con el líder nacional Alejandro Alito Moreno.

FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

En la misma conferencia de prensa, Adrián Rubalcava recalcó que el partido es mucho más que sus dirigencias, no obstante, ante las recientes posturas, interpuso una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF).

“Saben que soy el más competitivo y por eso he puesto en pausa mi renuncia al PRI, a la militancia honesta, no al PRI del dedazo, no al PRI de la corrupción, no al PRI de la imposición, sino de la militancia responsable y ellos me han pedido que no presente mi renuncia de manera formal en tanto no se resuelva el juicio”, indicó.

Destacó que sus declaraciones pasadas hablaron desde el enojo, no obstante, acudió con las autoridades correspondientes para aclarar por qué fue Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, fue el designado único precandidato pese a su participación en el registro al igual que el perredista Luis Cházaro.

Foto: Cuartoscuro

Rubalcava negó que durante estos días hubo negociaciones con otros partidos, como se había rumorado, sobre todo con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“No tenía pláticas con el Verde, no me iba al Verde, no me iba a Morena, esta es la prueba de que no tengo intención de irme a otro partido, mi intención es ser candidato del partido”, sostuvo .