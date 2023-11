“El Chicken Little (El 09)”, el corrido de Enigma Norteño que habla sobre El Nini

Néstor Isidro Pérez Salas fue identificado como el jefe de seguridad de Los Chapitos (Infobae México / Jovany Pérez)

Néstor Isidro Pérez Salas, mejor conocido por su apodo El Nini, fue capturado en Culiacán gracias a un operativo comandado por elementos de la Guardia Nacional, debido a que era perseguido por ser miembro del Cártel de Sinaloa y por su responsabilidad en la tarea de garantizar la seguridad de Los Chapitos.

A pesar de que para la Agencia Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés) era un objetivo prioritario debido a su participación en el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas, también se conocía de su relevancia en el funcionamiento de la célula criminal al grado de “exaltar” sus actividades y tareas dentro del grupo de crimen organizado.

Al grado de que sus múltiples apodos (como el R9 y Chicken Little) aparecen en distintas canciones de algunos grupos y artistas de nuestro país, pero existe uno que fue dedicado completamente a él y forma parte del repertorio del grupo de corridos Enigma Norteño.

El Nini podría ser extraditado a Estados Unidos pues está catalogado como un objetivo prioritario. Imagen: Infobae México

La canción fue lanzada hace 7 años, en el 2016, cuando el criminal ya formaba parte de este grupo delictivo, además desde aquel entonces se presumía que Néstor Isidro Pérez Salas ya gozaba de la protección de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.

Esto pues en la canción se presume que El Nini conocía al narcotraficante y era muy cercano a él dentro de las actividades del Cártel de Sinaloa y posteriormente en la agrupación llamada Los Chapitos.

Dentro de la letra se hace alusión a su trabajo como lugarteniente para salvaguardar la seguridad de los hijos de Guzmán Loera, especialmente en el siguiente fragmento: “Ahí nos guachamos. Voy a hacer maletas me retiro Para los duendes ahí dejo el saludo... en las tacomas patrullando... en Culiacán los miro”.

El corrido forma parte del repertorio del grupo Enigma Norteño. Crédito: YouTube: Enigma Norteño

En este tipo de corridos no es necesario que se diga completamente el nombre del narcotraficante en cuestión pues basta con conocer las historias de cada uno de ellos o los apodos para saber a quién hace referencia, en este caso se nombran dos de ellos el R9 y Chicken Little.

“Pero bien pilas siempre con el jale, con él me activo Mi nombre luego mejor se los digo, Pero pa’ todos mis amigos soy el Chicken Little... soy de Tijuana de aquella frontera”, se escucha en la canción.

Asimismo hace referencia al segundo apodo mencionado con anterioridad en el siguiente fragmento del tema así como de la cercanía a Archivaldo Guzmán: “Yo soy el rápido y mi clave es el 09... en el equipo no traigo aprendices... clavamos todo atrás de los tapices de las trocas y pa’ que chequen como estén las cosas traigo el respaldo de Archivaldo ahí no más pa’ las cocas”.

Detención del Nini Crédito:X/ @RZam24

El Nini también aparece en otras canciones mencionado, una de las más populares y recientes es uno de los éxitos de Peso Pluma incluido en su álbum Génesis. El tema es La People. Pero a qué hace referencia el corrido.

En la letra hace mención del momento en que El Nini escapó de las autoridades y elementos de seguridad que lo buscaron tras la detención de Ovidio Guzmán. El fragmento es el siguiente:

“La people anda activa allá en Culiacán, quisieron apresar al joven que comanda la capital, no se lo pudieron llevar, los verdes andaban bien bravos de más, me tuve que salir por atrás, en la oficina me querían saludar o me querían peinar”.

'El Nini es mencionado en canción de Peso Pluma (Infobae)

Autoridades informaron que no hubo violencia en Sinaloa tras detención de El Nini

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa compartió un comunicado informando que tras la detención de El Nini la ciudad de Culiacán permanece en aparente calma pues no se ha recibido ningún reporte sobre algún caso de inseguridad surgido tras el operativo que culminó con la detención del jefe de seguridad de Los Chapitos.

Sin embargo, pidieron a la ciudadanía que esté al pendiente de la información compartida en canales oficiales para, en caso de ser necesario, salvaguardar su seguridad.