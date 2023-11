‘La People’: el tema del Peso Pluma que habla de la vez que ‘El Nini’ se libró del Ejército tras captura de Ovidio

'El Nini' encargó canción a Peso Pluma (Infobae)

Peso Pluma en su disco ‘Génesis’, nuevamente dio de que hablar tras el análisis de su tema ‘La People’ en la que habla de la historia de Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’ y la vez que casi es aprehendido por el Ejército Mexicano.

Te puede interesar: Cómo fue el primer y único arresto de ‘El Nini’, el sanguinario jefe de seguridad de Los Chapitos

En la letra de la melodía Emilio Hassan y su primo Tito Doble P, hablan de la ocasión en la que el joven sicario logró librar un operativo de las autoridades tras la segunda captura de Ovidio Guzmán en Culiacán y no sobre lo sucedido a ‘El Ratón’ aquel 5 de enero del 2023.

Los hechos tuvieron lugar en la colonia Hidalgo de la capital sinaloense, la madrugada del pasado 7 de enero, cuando los uniformados rodearon un domicilio en el que se encontraba ‘El Nini’, quien pudo huir con ayuda de sus colaboradores, pero una persona de 83 años falleció tras resultar herida.

El sicario del Cártel de Sinaloa agradece a sus colaboradores y amenaza con otro 'Culiacanazo' Crédito: YouTube de DJ ROLIZ

“Muchas gracias a todos, ¡muchísimas gracias! estamos listos para un tercer ‘Culiacanazo’”, se escuchó en el radio de la voz de ‘El Chicken Little’.

Te puede interesar: Así fracasaron dos operativos simultáneos de la DEA y el gobierno mexicano para detener a ‘El Nini’

En ‘La People’ se narra lo sucedido dos días después de la segunda captura de Ovidio cuando Néstor estaba en su oficina y ‘los verdes’ llegaron de sorpresa, a lo cual se vio obligado a salir por la puerta de atrás, lo que deja en claro que se trató de otro corrido por encargo del joven delincuente.

“La people anda activa allá en Culiacán, quisieron apresar al joven que comanda la capital, no se lo pudieron llevar, los verdes andaban bien bravos de más, me tuve que salir por atrás, en la oficina me querían saludar o me querían peinar”, narra ‘Doble P’.

Te puede interesar: “El MZ sigue laborando“: el tema de Peso Pluma que habla de ‘El Mayo’ Zambada

‘18 Segundos’ de Los Duran’s en colaboración con Triple Norte, es similar a la melodía del Peso Pluma debido a que relatan la misma historia pero con diferentes palabras.

“Me encontraba en mi oficina y el Piyi prendiendo un gallo cuando de una se escuchaba que se vinieron los guachos pa’ la colonia la Hidalgo ay nos estaban sitiando”, se escucha en la otra canción.

Nestor Isidro García, alias 'El Nini'

Otras canciones por encargo de ‘El Nini’

Según declaraciones de ‘El Mini Lic’ a la periodista Anabel Hernández, Néstor tiene amistad con los máximos exponentes de los corridos tumbados, entre los cuales se encuentra Peso Pluma, quien aparentemente le ha cantado en eventos privados e incluso le ha compuesto temas, algo que a él siempre le ha gustado para crecer en popularidad en el narcotráfico.

Otro de los grupos que le ha hecho canciones por encargo es Fuerza Regida que se inspiró de él para crear ‘TQM’, en la que a pesar de no ser mencionado de forma directa, usan el mote de ‘El Baby’ como referencia.